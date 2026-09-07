Η ΕΠΟ όρισε τον διαιτητή που θα διευθύνει το εξ΄αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά την ερχόμενη Πέμπτη (10/09).

Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα διευθύνει τον εξ' αναβολής αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, που θα γίνει στο ΟΑΚΑ την ερχόμενη Πέμπτη (10/09-21:00), ο οποίος είχε αρχικά αναβληθεί, επειδή οι «πράσινοι» είχαν εξασκήσει το δικαίωμα που είχαν, για να μην παίξουν ματς ανάμεσα στα δύο κρίσιμα παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε.

«Άρχων» του αγώνα, λοιπόν, θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας έχοντας ως βοηθούς του τους Στεφάνη και Μάτσα. Τέταρτος θα είναι ο Τσέτσιλας ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαδόπουλος και Μέγας.

Υπενθυμίζουμε πως το «τριφύλλι» έχει κάνει το 2/2, επικρατώντας του Λεβαδειακού εκτός και του ΠΑΟΚ εντός ενώ η Κηφισιά έχει μόλις έναν βαθμό σε δύο ματς με την ΑΕΚ μέσα (1-1) και τον ΟΦΗ εκτός (2-0).