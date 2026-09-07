Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ, τον εντυπωσιακό Κάνγκουα, τους Τετέι - Ταμπόρδα - Ουναϊ, τις αποφάσεις του Τσβάιερ, για το δίκαιο και τα προβλήματα του Δικέφαλου...

Oταν παίζεις με παίκτη παραπάνω από το 16', το πλεονέκτημα είναι τεράστιο. Κάποιοι δυσκολεύονται απέναντι σε πούλμαν με δέκα παίκτες. Ο Παναθηναϊκός, όμως, ήταν χθες καλύτερος και στο 11Vs 11, ήταν ανώτερος και στο 10 Vs 10, μπορούσε να βάλει και πέντε και έξι γκολ απέναντι σε μια πάρα πολύ προβληματική αμυντικά ομάδα, η οποία εκτός όλων των άλλων δεν έχει και πολλές επιλογές μεσοαμυντικά. Το αναφέρουμε διότι η αποβολή του Ελουστόντο στο χθεσινό ντέρμπι κόστισε διπλά στον ΠΑΟΚ. Οχι μόνο έμεινε με δέκα παίκτες, αλλά και σε θέση όπου είχε πρόβλημα λόγω της απώλειας του Χατζηδιάκου: δυστυχώς για τον νεαρό Μπαταούλα, υπέπεσε σε "χαζό" πέναλτι και δεν μπόρεσε σε καμία στιγμή του ματς να αντιμετωπίσει το θωρηκτό Τετέι που έκανε ό,τι ήθελε και ασφαλώς ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα με δύο γκολ, μια κερδισμένη αποβολή και έναν πανηγυρισμό α λα... Ντέμη, στα κάγκελα!

Ο ΠΑΟΚ δικαιούται 100% να διαμαρτύρεται για μη καταλογισμό πέναλτι στο 36' (πάτημα του Φαν Ντρόνγκελεν στον φιλότιμο, δυναμικό και επικίνδυνο Εντιαγέ), αλλά πέραν τούτου ουδέν. Πολύ κακή εμφάνιση από τους χαφ του, ελάχιστες βοήθειες από Τάχα Αλι – Ζίφκοβιτς, μεγάλα προβλήματα στο κέντρο της άμυνας. Πάλι καλά που είχε σε καλή βραδιά στο β' μέρος τον Παβλένκα ο οποίος κράτησε το σκορ σε... ανεκτά όρια. Τα χαμόγελα για Ούγκρεσιτς και Χατσίδη μάλλον δεν αρκούν μετά την ήττα και η αναμονή για νέο σέντερ φορ, εξάρι και Ντιέγκο Κόστα είναι σημαντική για μια καινούρια ομάδα η οποία θα κάνει προσπάθεια να μονταριστεί μέσα από τα παιχνίδια και στη διακοπή του πρωταθλήματος...

Το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, βέβαια, ο οποίος όμως έχει περισσότερα ματς στα πόδια του, περισσότερες επιλογές μεσοαμυντικά και μεγαλύτερο ατομικό ταλέντο. Διότι αν ο Τετέι ήταν ο πολυτιμότερος και ο Ταμπόρδα έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο με δημιουργία και γκολ (παρά το χαμένο πέναλτι στο 45' +2΄), ο Κινγκς Κάνγκουα είναι ολοφάνερα αυτός που τον έχει αλλάξει προς το καλύτερο στα παιχνίδια με τον Λεβαδειακό και τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια που πήρε τη θέση που μοιράζονταν στην αρχή της περιόδου ο Τσέριν με τον Τσιριβέγια «γεμίζει» τη μεσαία γραμμή του! Συμπληρώνει και απελευθερώνει τον Καμαρά, του δίνει στήριγμα στην ανάπτυξη, πρεσάρει επιθετικά, έχει αντοχές, αποφεύγει τα λάθη, παίζει κάθετα, παίζει ώριμα, είναι ο σημαντικότερος παίκτης του Τριφυλλιού αυτή την περίοδο. Και στα δικά μου μάτια δείχνει πάρα πολύ δύσκολο να χάσει τη θέση του από τον Ουναϊ, ο οποίος στο ντεμπούτο του θα μπορούσε να σκοράρει δύο φορές! Το λέμε από τώρα διότι... κάποιος θα πρέπει να βγει από την ενδεκάδα για να μπει ο Μαροκινός και αυτός πιθανότατα θα είναι ο Αντίνο αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό ο Ταμπόρδα!

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες πολλά περισσότερα από τρεις βαθμούς, όπως και με τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ: αέρα, αυτοπεποίθηση, θετικά ενέργεια, αισιοδοξία σε όλους, κυρίως στους φίλους του. Εχει μαι τεράστια ευκαιρία να κάνει το 3/3 με Κηφισιά στο ΟΑΚΑ, Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ, Καλαμάτα σε ουδέτερη έδρα (ίσως στο Φάληρο). Δηλαδή να φτάσει στο 5/5 πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος, να βρεθεί στην κορυφή και να κερδίσει περισσότερο χρόνο για μοντάρισμα. Αν δεν το κάνει θα χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο αφού νίκησε στη Λιβαδειά και τον ΠΑΟΚ, δηλαδή στα πιο δύσκολα παιχνίδια του απ' αυτά τα πέντε πρώτα στη σεζόν...



Υ.Γ. Υπό κανονικές συνθήκες ο Ντέσερς πρέπει να τιμωρηθεί και με πρόστιμο. Αποβολή με το ματς στο 3-0 και μάλιστα εκτός φάσης επειδή... εκνευρίστηκε από το μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη; Τι είναι, κάνα παιδάκι;

Υ.Γ. 1: Ο Λίσι, αντί να μιλάει μόνο για τον VAR και τη διαιτησία σε Ελλάδα και Ευρώπη καλό θα ήταν να ακούσει και Ζαγοράκη – Τουρσουνίδη και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ διότι η αμυντική λειτουργία της ομάδας του είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο συγκριτικά με τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Αναφέρουμε αυτό το θέμα, διότι για την πώληση του Ντέλια ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Αλλά για τα αμυντικά θέματα του ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει πολλά.

Υ.Γ. 2: Την ευθύνη για το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ φέρει ο VAR, Πασκάλ Μίλερ. Η φάση είναι πολύ δύσκολη για τον ρέφερι Τσβάιερ λόγω της θέσης του και της πορείας της μπάλας από την παρέμβαση του Ολλανδού στόπερ.