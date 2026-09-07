ΠΑΟΚ με κατάρα, αδύναμος, αντιμετωπίζεται αναλόγως…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο Gazzetta για μία βραδιά θλίψης, κατά την οποία ο ΠΑΟΚ έδειξε αδύναμος να αντιμετωπίσει τις πολλές δυσκολίες που έτσι κι αλλιώς είχε ή του δημιούργησαν.

Ήττα και σε αυτό το εκτός έδρας σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ! Ένα ακόμη ματς στο οποίο ο Δικέφαλος δεν κατάφερε να παίξει επί ίσοις όροις…

Δεν χρειάζεται να αναλύουμε κάθε εβδομάδα πόσο δύσκολη είναι και θα είναι αυτή η χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Όταν αλλάζεις τον κορυφαίο σου προπονητή και τις συνήθειές του, όταν παραχωρείς ξαφνικά και χωρίς προεργασία τον πολυτιμότερό σου ποδοσφαιριστή, όταν έχεις μόνιμα πέντε απουσίες ακόμη και ως προίκα από πέρσι, τότε σε μία ΜΑΥΡΗ και ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ χρονιά έρχεται και ένας ευρωπαϊκός αποκλεισμός για να σε τσακίσει. Το βλέπεις, το βιώνεις και οφείλεις να αντιμετωπίσεις την κατάσταση.

Μέσα σε τέτοιο κλίμα παίζει ο ΠΑΟΚ (όπως αυτό πριν το ματς με ΠΑΟ) και όποιος δεν αντιλαμβάνονταν ότι θα βιώσει μία βασανιστική χρονιά, ήταν αλλού γι’ αλλού. Δύσκολα τα πράγματα και χθες ξεκινάει το πρώτο ντέρμπι στην Αθήνα με αποβολή στο 15’. Ο κανονισμός αυτό αναφέρει, ό τι μπορεί να πάει στραβά θα πάει και έτσι οι ισορροπίες αλλάζουν για όλο σχεδόν το ματς! Το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να αξιοποιούν την ορμή της έδρας σε επίπεδο κατοχής και κερδισμένων μονομαχιών, από το 15΄ η κατάσταση επιδεινώθηκε πολύ περισσότερο, ειδικά και όταν σημαντικοί του παίκτες εμφανίστηκαν ανόρεκτοι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Γιατί άραγε;

Το 1-0 μέσα από τα στόπερ του ΠΑΟΚ, το 2-0 με πολλούς… ασπρόμαυρους θεατές να παρακολουθούν και το 3-0 ακριβώς με τον ίδιο τρόπο! Πολύ-πολύ δύσκολα πράγματα και συνθήκες για μία ομάδα που κινδυνεύει -αν δεν το χει πάθει- να χάσει το μυαλό της και τον προσανατολισμό της.

Το μήνυμα στον Σαββίδη

Μέσα σε όλα βέβαια και το πέναλτι του 34’ στον Εντιαγέ σε άλλη μία εξόφθαλμη φάση φέτος όπου διαιτητές και VAR κλείνουν τα μάτια και με εντελώς προκλητικό τρόπο αποφασίζουν να σφάξουν τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν όμως ένα τυχαίο ή συμπτωματικό γεγονός! Τα έχουμε σημειώσει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ακόμη και ο Πολυχρόνης ήρθε στην Τούμπα με τον ΟΦΗ να στείλει μήνυμα στον ΠΑΟΚ και στον Σαββίδη. Τίποτα μα τίποτα δεν γίνεται τυχαία και τονίζουμε εκ νέου ότι πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν το σκηνικό που εξελίσσεται σε κάθε μα κάθε αγώνα με εξόφθαλμα και όχι ανθρώπινα λάθη.

Όλα αυτά και χθες όπου Μέσα τα οποία -και καλά- πρόσκεινται στον ΠΑΟΚ αποκρύπτουν τη φάση για πολλή ώρα, ενώ στον ΣΚΑΙ οι αληθινά αντικειμενικοί συνάδελφοι έχουν κουραστεί να απαριθμούν φάσεις στις οποίες τα σφυρίγματα είναι ανάποδα για τον Δικέφαλο!

Ακόμη και έτσι η εικόνα της ομάδας του ΠΑΟΚ βγάζει ένα σύνολο που δεν έχει και τα πνευματικά στοιχεία να αντιμετωπίσει δυσκολίες, έστω κι αν αυτές είναι πρωτοφανείς. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ΤΕΡΑΣΤΙΑ δουλειά και στο γήπεδο και σε νοοτροπία, ενώ έστω και αργά πρέπει να κάνει αποφασιστικές κινήσεις για να ανεβάσει την ποιότητά του στο κέντρο και στην επίθεση.

Όταν η χρονιά ξέρεις εξ αρχής ότι -χωρίς Λουτσέσκου- θα είναι πολύ δύσκολη και όταν βλέπεις ότι όλα μα όλα στραβώνουν, οι προσπάθειες να αντιμετωπίσεις την κατάσταση οφείλουν να είναι πολύ πιο άμεσες, καίριες και αποτελεσματικές. Είτε στο προσκήνιο, είτε ΚΑΙ στο παρασκήνιο.

* Ο ΠΑΟΚ του 2026 είναι ο ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΣ τραυματισμός Γιαννούλη στο τέλος. Ο Γιαννούλης περπατούσε και έπαθε ζημιά…

* Στο 11 εναντίον 11 κάθε εκτός έδρας αγώνα, ο ΠΑΟΚ αμύνεται σαν μικρή και φοβισμένη ομάδα. Στο 11 εναντίον 10 το χθεσινό, εκτέθηκε ακόμη περισσότερο. Δεν είναι έτσι όμως για όποιον παίζει με παίκτη λιγότερο. Φθάνει με αυτή την αδυναμία!

* Νομίζω ότι έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ «χωράνε» 10-15-20 ημέρες… σκληρών διαπραγματεύσεων για να ολοκληρώσει την ενίσχυσή του στο έξι (που δεν έχει) και στον βασικό φορ που ψάχνει και συζητάει για τέσσερις μήνες!

* Λίσι: « Είμαστε έξω από την Ευρώπη εξαιτίας ενός ανύπαρκτου πέναλτι και σήμερα χάσαμε ενώ δεν μας δόθηκε καθαρό πέναλτι. Είμαστε σε ένα μεγάλο club και πρέπει να το ξέρουν όλοι». Και ο Λίσι αποπροσανατολίζει; Φθάνει με τις αστειότητες των στημένων που δεν κρύβουν τη χαρά τους με τις αποτυχίες του ΠΑΟΚ και αποκρύπτουν γεγονότα. Όλα θα λέγονται και θα γράφονται και όχι όσα συμφέρουν, ανάλογα τους σκοπούς που εξυπηρετεί ο καθένας. Αυτά για όσους αρνήθηκαν -για τους δικούς τους λόγους- να παραδεχθούν ότι ΕΝΑΣ από τους λόγους του αποκλεισμού ήταν και το ψεύτικο πέναλτι. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ότι κανείς δεν μένει μόνο στη διαιτησία. Γιατί όμως να αποκρύπτεται ΚΑΙ αυτή η πραγματικότητα την οποία ΦΥΣΙΚΑ και ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμη και αν πρέπει να φθάσει στα άκρα.

* Γίνονται σχόλια για την απόδοση ή την ποιότητα των νεοαποκτηθέντων όπως του Σανταμαρία. Δηλαδή όλοι οι άλλοι σκίζονται και είναι… καταπληκτικοί και οι νέοι υστερούν; Βλέπουμε ΠΑΟΚ ή απλά πρέπει να βγάλουμε σκάρτες τις μεταγραφές; Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ παίζει πάνω από το 30% ; Ο Πέλκας μόνο; Για παράδειγμα: Κάποιοι πρωτοκλασάτοι, ακριβοπληρωμένοι, είναι στο γήπεδο ή απουσιάζουν όταν παίζει η ομάδα; Γιατί;

* Μέσα στο 2026 και πέρα από θανάτους ανθρώπων, ζήσαμε σοβαρό τραυματισμό του αρχηγού στο ποδοβόλεϊ από κάτι τζάμια, του φορ απο βολέ αντιπάλου τερματοφύλακα, ενώ φέτος στα πρώτα δύο φιλικά είχαμε δύο χειρουργεία! Το διανοείστε; Από εκεί και πέρα ο Άλι στην πρώτη του προσπάθεια στον ΠΑΟΚ έβγαλε τον ώμο του και χθες βαρύ διάστρεμμα στο περπάτημα ο Γιαννούλης! Οκ… Αν αυτό δεν είναι κατάρα (από που ξεκινάει άραγε;) τότε τι είναι;

* ΠΑΟΚτσήδες βρίζουν με εμετικό τρόπο ΠΑΟΚτσήδες στα σόσιαλ και όχι μόνο! Ένα κλίμα και μία αύρα αισχρή για τον Σύλλογο.

Όποιος κατακρίνει τέτοιες συμπεριφορές (όπως οι οργανωμένοι από το Κορδελιό) δέχονται χυδαίες επιθέσεις για την ηθική τους! Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ εδώ και 15 μήνες με όλα τα επακόλουθα!

ΠΑΟΚτσήδες σκέφτονται και οργανώνουν την επόμενη κίνηση αποσταθεροποίησης εκτός αλλά και εντός γηπέδων! (Για όλα υπάρχουν στοιχεία).

ΠΑΟΚτσήδες στεναχωριούνται για όποια θετική εξέλιξη! Δεν αντέδρασαν για όποια παροχή του κράτους σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αλλά θα κάνουν χαμό αν χρηματοδοτηθεί ο περιβάλλον χώρος της Τούμπας!!! Θα σκάσουν αν προχωρήσει το γήπεδο!

Απίστευτα πράγματα! Φοβερές καταστάσεις! Το σχέδιο που εκπονήθηκε από πέρσι, προχωράει…

ΠΑΟΚ-2025 και 2026-κατάρα!! Λογικά όλοι συμμετέχουμε φέτος -χωρίς να το ξέρουμε- σε κάποιο ντοκιμαντέρ που θα παίξει μετά από χρόνια και θα έχει πολλά… επεισόδια.