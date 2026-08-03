Στο ΟΑΚΑ φανερώθηκαν ξανά οι αμυντικές αδυναμίες του Δικεφάλου, που έμεινε από νωρίς με δέκα παίκτες και δεν πήρε όσα δικαιούταν από τον Τσβάιερ και το VAR.



Η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα ήρθε για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Το 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ άφησε μια πικρή γεύση, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το παιχνίδι.

Όποιο κι αν ήταν το αρχικό πλάνο του Αλέσιο Λίσι, τινάχτηκε στον αέρα πολύ νωρίς, όταν ο Αρίτζ Ελουστόντο αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Το πρόβλημα όμως δεν ήταν μόνο η αποβολή αυτή καθαυτή, αλλά το πώς φτάσαμε εκεί: μια εύκολη απώλεια κατοχής, μια ομάδα σε πλήρη αμυντική ανισορροπία και ο Τεττέη να φεύγει μόνος στην πλάτη της άμυνας, αναγκάζοντας τον Ισπανό στόπερ να τον γκρεμίσει για να γλιτώσει τα χειρότερα. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα γινόταν αν ο ΠΑΟΚ δεν έμενε με δέκα παίκτες...

Σηκώνει μεγάλη συζήτηση η φάση του 34’



Αν η αποβολή άλλαξε τις ισορροπίες, η φάση του 34’ προκάλεσε τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Η ανατροπή του Σερίφ Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόνγκελεν εντός περιοχής ήταν πεντακάθαρη, αλλά ο Γερμανός Τσβάιερ έδειξε «παίζετε» και το VAR αγρόν ηγόρασε. Ήταν μια φάση-κλειδί, αφού ένας Δικέφαλος που έπαιζε με δέκα παίκτες και βρισκόταν πίσω στο σκορ, στερήθηκε την ευκαιρία να ξαναμπεί άμεσα στο παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ οφείλει να βελτιώσει την ανασταλτική του λειτουργία που και πάλι τον πλήγωσε

Πέρα όμως από τις διαιτητικές αποφάσεις, τα συμπεράσματα για την ανασταλτική λειτουργία ήταν κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά. Στο πρώτο γκολ κανείς δεν ακολούθησε την κάθετη κίνηση του Ταμπόρδα στην περιοχή, στο δεύτερο ο Τεττέη εξέθεσε το δίδυμο των χαφ, ενώ στο τρίτο ο Κάνγκουα σέντραρε σαν σε προπόνηση.

Ο Γίρι Παβλένκα ήταν αυτός ο οποίος μετά την απόκρουση του πέναλτι του Ταμπόρδα κράτησε το σκορ σε λογικά επίπεδα. Παράλληλα, όταν αποκαταστάθηκε η αριθμητική ισορροπία με την αποβολή του Ντέσερς, ο ΠΑΟΚ κέρδισε μέτρα, με τον Ζαφείρη να σημειώνει το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της ομάδας. Δυστυχώς, η όποια προσπάθεια μείωσης επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη, που αποχώρησε με φορείο και δάκρυα στα μάτια.

Στο προσκήνιο η Νέα Τούμπα



Από χθες, το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα είναι δικαιολογημένα η Νέα Τούμπα, μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τη μεικτή χρηματοδότηση από την οικογένεια Σαββίδη και την Πολιτεία. Το γηπεδικό είναι το κορυφαίο κεφάλαιο για τον σύλλογο, όμως αυτή η συγκυρία μπορεί να δώσει στο αγωνιστικό τμήμα την ευκαιρία να «ανασάνει» και να δουλέψει με λιγότερη πίεση.

Είναι αναγκαίο να κλείσουν άμεσα οι μεταγραφές

Ακολουθεί το πάντα ιδιαίτερο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Μέχρι την Κυριακή, ο Λίσι και οι παίκτες του οφείλουν να διορθώσουν τα σοβαρά ανασταλτικά προβλήματα, ενώ η διοίκηση πρέπει να ολοκληρώσει τις μεταγραφικές κινήσεις. Μετά τον Ντιέγκο Κόστα, η απόκτηση του ποιοτικού φορ και του «6αριού» που λείπει φανερά από τον άξονα είναι απαραίτητο να σφραγιστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα.αι δεν πήρε όσα δικαιούταν από τον Τσβάιερ