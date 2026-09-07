Παρελθόν από τον πάγκο της Φιορεντίνα αποτελεί ο Φάμπιο Γκρόσο μετά και τo κάκιστο ξεκίνημα στη Serie A.

Ραγδαίες εξελίξεις στη Φιορεντίνα, η οποία αποφάσισε να απομακρύνει τον Φάμπιο Γκρόσο από την τεχνική ηγεσία, έπειτα από το απογοητευτικό ξεκίνημα στη Serie A. Οι Βιόλα μετρούν τρεις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές και παραμένουν χωρίς βαθμό, με την εντός έδρας ανατροπή από την Τορίνο (1-2) να αποτελεί το τελευταίο παιχνίδι του Ιταλού στον πάγκο.

Η Φιορεντίνα είχε προηγουμένως γνωρίσει βαριές ήττες από τη Ρόμα (4-0) και τη νεοφώτιστη Φροζινόνε (0-3), ενώ δημοσιεύματα έκαναν λόγο και για ένταση στις σχέσεις του Γκρόσο με τον αθλητικό διευθυντή Φάμπιο Παρατίτσι.

Ο Γκρόσο είχε αναλάβει μόλις το καλοκαίρι, μετά την επιτυχημένη παρουσία του στη Σασουόλο, με τον σύλλογο να προχωρά παράλληλα σε σημαντικές μεταγραφικές επενδύσεις. Μοναδική νίκη του ήταν το 4-1 επί της Μπενεβέντο στο Coppa Italia.

Πλέον, στη Φλωρεντία αναζητούν τον διάδοχό του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Βενέτσια στις 11 Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί, πως για δεύτερη διαδοχική σεζόν η Φιορεντίνα αλλάζει προπονητή μέσα στον πρώτο μήνα.