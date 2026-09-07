Ο Οπόκου «συστήθηκε» στους φίλους του Παναιτωλικού με δυο υπέροχα γκολ που «σφράγισαν» την τρίτη διαδοχική νίκη του Τίτορμου, ο οποίος μετά το σοκ του Κυπέλλου έβγαλε αντίδραση που έφερε 9 βαθμούς.

Λιγότερες από 20 ημέρες έχουν περάσει από την αποκαρδιωτική εμφάνιση και ήττα του Παναιτωλικού από την Καλαμάτα στο «Ελ Πάσο», που άφησε τους Αγρινιώτες εκτός της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, κι όμως μοιάζει σαν να έχουν περάσει... μήνες. Όπως είναι λογικό, μετά από εκείνη την αγωνιστική εικόνα, κανείς εξωτερικός παρατηρητής δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως ο Τίτορμος, μετά από τρεις αγωνιστικές, θα πανηγύριζε με τον κόσμο του το γεγονός ότι είναι «απόλυτος» και πρωτοπόρος.

Το σημαντικό είναι ότι το πίστεψαν αυτοί που πρέπει. Ο Γιάννης Αναστασίου και οι ποδοσφαιριστές του!

Οι Αγρινιώτες, μετά από αυτό το αποτέλεσμα-σοκ που άφησε την ομάδα εκτός του Κυπέλλου Ελλάδας, έβγαλαν σπουδαία αντίδραση και μόνο εύκολο δεν είναι το 3Χ3 που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής.

Τα Καναρίνια, αφού «έσπασαν» την... κατάρα της πρεμιέρας, κατάφεραν για πρώτη φορά στην παρουσία τους στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου να πάρουν τρεις νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και, μάλιστα, απέναντι σε αντιπάλους που είναι στα... μέτρα τους.

Ο Παναιτωλικός, αφού επικράτησε του Αστέρα AKTOR, υπέταξε στο Αγρίνιο και τη «μαχητική» Καλαμάτα, ενώ στο γήπεδο όπου πέρυσι βίωσε την πιο βαριά ήττα της σεζόν, με το βαρύ 6-0, φέτος κατάφερε να πάρει τη νίκη και να κάνει το 3Χ3.

Φυσικά, η ομάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα, λόγω των παικτών που ήταν τραυματίες και μπήκαν στην «εξίσωση», με τελευταίο τον Μαχαλά Οπόκου, αλλά και των μεταγραφών που ενσωματώθηκαν στην πορεία (Μεχία, Μπάντζι και Σουμά).

Κάπως έτσι, ο Παναιτωλικός, μετά από τρεις αγωνιστικές, εκτός από «απόλυτος», έχει σκοράρει 7 γκολ, όσα έχουν πετύχει μόνο η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ενώ έχει δεχτεί μόλις 1 γκολ, επίδοση που έχουν μόνο ο πρωταθλητής Δικέφαλος και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ματς λιγότερο.

Οι μεταγραφές που κάνουν τη διαφορά με το «καλησπέρα»

Σημαντικό για τον Παναιτωλικό είναι πως του «βγαίνουν» ποδοσφαιριστές που κάνουν τη διαφορά από το πρώτο τους παιχνίδι. Κόντρα στην Καλαμάτα ήταν ο Σουμά, ο οποίος «σφράγισε» το τρίποντο με γκολ από το κέντρο στο φινάλε, ενώ στη Λιβαδειά ήταν ο Οπόκου.

Ο Γκανέζος αριστεροπόδαρος εξτρέμ υπέστη διάστρεμμα στις 29 Ιουλίου, σε φιλικό με τον ΠΑΣ Πύργος στο «Emileon», και αυτό τον κράτησε εκτός για εβδομάδες, με το επιτελείο των Αγρινιωτών να κινείται αρκετά προσεκτικά για την αποκατάστασή του.

Κάπως έτσι, ο 25χρονος ακραίος επιθετικός κατάφερε να κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στον Λεβαδειακό, όταν πέρασε στο ματς στο 62' αντί του Τζενεπό, και αναδείχθηκε σε... MVP. Στο 77' άνοιξε το σκορ με προσωπικό γκολ-ζωγραφιά και στο 90+4' μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 0-2.

Ο Οπόκου χρειάστηκε 32 λεπτά με τα κιτρινομπλέ για να κάνει κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ ξανά στην καριέρα του. Πέτυχε δύο γκολ σε ένα ματς και, μάλιστα, σε ισάριθμες τελικές!

Βέβαια, το βασικό, τόσο για τον Οπόκου όσο και συνολικά για τον Παναιτωλικό, είναι η διάρκεια και η βελτίωση, ενώ πλέον ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου.

Σε αυτό το διάστημα, ο Τίτορμος θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τον Παναθηναϊκό (ΟΑΚΑ), τον ΠΑΟΚ, την Κηφισιά (Λεωφόρο), τον Ολυμπιακό, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ (Νέα Φιλαδέλφεια), τον Κυπελλούχο ΟΦΗ και τον Άρη (Κλεάνθης Βικελίδης)!

Η δυσκολία του προγράμματος είναι αυτή που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στους 9 βαθμούς που έχει μαζέψει η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, καθώς αποτελεί σημαντικό... μαξιλάρι σε σχέση με τον ανταγωνισμό.