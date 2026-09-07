Ο Ολυμπιακός κοιτάζει φορ στην αγορά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα ένιωθε ανασφάλεια με την επιστροφή του... κανονικού Γιάρεμτσουκ.

Ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να ανοίξει ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην υπόθεση Ρόμαν Γιαρεμτσουκ. Και αυτό δεν αφορά απλώς μια ακόμη μεταγραφική συζήτηση, αλλά την ανάγκη να ξεκαθαρίσει τι μπορεί να προσφέρει ο Ουκρανός επιθετικός στην ομάδα από εδώ και πέρα. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ δεν βρήκε ομάδα, εξακολουθεί να ανήκει στον Ολυμπιακό και μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τόσο απλά...Ας βρουν τον τρόπο οι εμπλεκόμενες πλευρές.

Οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει άμεσα μια ειλικρινή συζήτηση με τον Γιαρεμτσουκ (σήμερα-αύριο), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ανθρώπους της διοίκησης να εξηγούν στον ποδοσφαιριστή ότι πλέον η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Η πρόθεση του συλλόγου είναι ξεκάθαρη: Το κλαμπ τον θέλει. Σεβάστηκε τηνν επιθυμία του να φύγει το καλοκαίρι, αλλά δεν βρέθηκε κάποια αξιόλογη πρόταση. Εφόσον ο ίδιος είναι διατεθειμένος να γυρίσει σελίδα, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως και θα μπει ξανά στην καθημερινότητα της ομάδας.

Ο αποκλεισμός της Λιόν από το Champions League έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η προοπτική μετακίνησης του Γιαρεμτσουκ στη γαλλική ομάδα δεν προχώρησε και, από τη στιγμή που δεν προέκυψε κάποια άλλη πρόταση που να τον δελεάσει πραγματικά, ο Ουκρανός παρέμεινε στον Πειραιά. Υπήρξε ενδιαφέρον από την Κύπρο, υπήρξε ενδιαφέρον και από τη Σερβία, όμως καμία από αυτές τις επιλογές δεν τον έβαλε στη διαδικασία να φύγει από τον Πειραιά, γιατί πολύ απλά δεν τον κάλυπταν οι σύλλογοι και τα πρωταθλήματα.

Και αυτό είναι το σημείο-κλειδί. Ο Γιαρεμτσουκ σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού εξέφραζε την επιθυμία του να αποχωρήσει. Προπονούνταν κανονικά στον Ρέντη με την υπόλοιπη ομάδα, όμως ουσιαστικά δεν βρισκόταν στις βασικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ από τη στιγμή που ο ίδιος είχε καταστήσει σαφές ότι ήθελε να φύγει. Τώρα, όμως, τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί.

Ο Ολυμπιακός δεν θα του ζητήσει απλώς να μπει στη λίστα της UEFA. Του ζητά να επιστρέψει πραγματικά στην ομάδα. Να επιστρέψει σώματι και πνεύματι στην καθημερινότητα του Ρέντη και να αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει λύση τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη.

Μάλιστα, υπάρχει και ένα πολύ συγκεκριμένο αγωνιστικό κίνητρο. Η πρόθεση είναι να δηλωθεί ο Γιαρεμτσουκ στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Ελ Κααμπί και, παράλληλα, να υπολογίζεται για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Άρα δεν πρόκειται για μια τυπική επανένταξη. Πρόκειται για πραγματική ευκαιρία να αποκτήσει ξανά ρόλο.

Την ίδια στιγμή, ανοικτό παραμένει και το θέμα της απόκτησης ενός ακόμη επιθετικού έως τις 15 του μηνός. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει ήδη την αγορά, χωρίς όμως να υπάρχει η λογική «να πάρουμε κάποιον για να πάρουμε». Αν βρεθεί ποδοσφαιριστής που θα θεωρηθεί ότι μπορεί ουσιαστικά να βοηθήσει την ομάδα, τότε η κίνηση μπορεί να προχωρήσει. Διαφορετικά, ο Ολυμπιακός μπορεί να συνεχίσει με Γιαρεμτσουκ και Κλέιτον.

Για τον Κλέιτον, μάλιστα, οι βαλίτσες για την Τουρκία είχαν ουσιαστικά ετοιμαστεί, όμως προς το παρόν οι επαφές έχουν παγώσει. Και αυτό δείχνει ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται τελειωμένο.

Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια: ακόμη κι αν αποκτηθεί τώρα κάποιος επιθετικός, δεν θα μπορεί να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Επομένως, για την Ευρώπη η υπόθεση Γιάρεμτσουκ αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Και εδώ μπαίνει η προσωπική εκτίμηση για τον Μεντιλίμπαρ. Αν ο Βάσκος δει έναν Γιαρεμτσουκ ενεργοποιημένο, αποφασισμένο και πραγματικά έτοιμο να βοηθήσει, είναι πολύ πιθανό να θεωρήσει ότι έχει ήδη στα χέρια του μια λύση που μπορεί να αξιοποιήσει. Ίσως τότε να μην υπάρχει καν λόγος να συνεχιστεί η συζήτηση για την απόκτηση άλλου φορ.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, κοιτάζει την αγορά, αλλά αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι άλλη: να πειστεί ο Γιαρεμτσουκ ότι το δικό του επόμενο κεφάλαιο μπορεί να γραφτεί στον Πειραιά. Και κυρίως, να πειστεί ο ίδιος ότι αξίζει να το γράψει.

Πλέον η μπάλα βρίσκεται στο δικό του γήπεδο. Ξεκάθαρα πράγματα... Μπορούμε να καταλάβουμε το ξενέρωμα που ένιωσε όταν είδε πέρσι να εμφανίζεται ο Ταρέμι, ενώ όλο το καλοκαίρι ακουγόταν ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτούσε έναν πιτσιρικά επιθετικό για πίσω από τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ.

Όμως αν το καλοσκεφτεί, θα πρόκειται για μια win - win κατάσταση και για τις δύο πλευρές εφόσον επιστρέφει 100% σε... Ολυμπιακούς ρυθμούς. Και το κλαμπ θα βγει κερδισμένο, αλλά και ο ίδιος εφόσον ρίξει νερό στο κρασί του και δει κατάματα την ευκαιρία που του παρουσιάζεται να παραμείνει σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο...