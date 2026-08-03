Η αποστολή του Ηρακλή για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League (7/9, 18:00).

Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Ο Βάλτερ Ματσάρι μπορεί να υπολογίζει στους νεοαποκτηθέντες Λάουριτσεν και Μπάρσενας, ενώ στη διάθεση του είναι ο Ίβι Λόπεθ, ο οποίος αποθεραπεύτηκε.

Από την άλλη πέρα από τους γνωστούς απόντες Γιαννούτσο και Παναγιωτίδη εκτός παραμένει και ο τραυματίας Χρομάντα.

Θυμίζουμε πως λόγο της αποβολής του κόντρα στον Βόλο ο Ματσάρι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των φιλοξενούμενων στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και στη θέση του θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του, Εουτζένιο Σένα.

Η αποστολή του Ηρακλή

Αθανασιάδης, Τσιντώτας, Καρακασίδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Ρος, Νιζέτ, Σόρια, Νάνου, Μουνιόθ, Λαουρίτσεν, Ραντόγια, Μορένο, Κράιντς, Αναστασιάδης, Σουρλής, Καϊμπουέ, Μπαρσένας, Λόπες, Κούστα.