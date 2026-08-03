Ηρακλής: Με νέα προσωπα η αποστολή για Τρίπολη
Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Ο Βάλτερ Ματσάρι μπορεί να υπολογίζει στους νεοαποκτηθέντες Λάουριτσεν και Μπάρσενας, ενώ στη διάθεση του είναι ο Ίβι Λόπεθ, ο οποίος αποθεραπεύτηκε.
Από την άλλη πέρα από τους γνωστούς απόντες Γιαννούτσο και Παναγιωτίδη εκτός παραμένει και ο τραυματίας Χρομάντα.
Θυμίζουμε πως λόγο της αποβολής του κόντρα στον Βόλο ο Ματσάρι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των φιλοξενούμενων στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και στη θέση του θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του, Εουτζένιο Σένα.
Η αποστολή του Ηρακλή
Αθανασιάδης, Τσιντώτας, Καρακασίδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Ρος, Νιζέτ, Σόρια, Νάνου, Μουνιόθ, Λαουρίτσεν, Ραντόγια, Μορένο, Κράιντς, Αναστασιάδης, Σουρλής, Καϊμπουέ, Μπαρσένας, Λόπες, Κούστα.
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