Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Gazz Floor, οι Galacticos και το Αστέρας Τρίπολης - Ηρακλής
Δευτέρα σήμερα (7/9) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το λες και ικανοποιητικό, σαν... ορεκτικό για τις επόμενες ημέρες που ακολουθεί η έναρξη του Champions League.
Η αρχή γίνεται βέβαια με... μπάσκετ, αφού στις 12:00 στο YouTube του Gazzetta η παρέα του Gazz Floor θα σχολιάσει τα όσα έγιναν στο φιλικό του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό αλλά και την υπόλοιπη επικαιρότητα.
Μένουμε στην ίδια συχνότητα αφού στις 14:00 τη σκυτάλη παίρνουν οι Galacticos, με σχόλιο για την 3η αγωνιστική της Superleague και φυσικά μεταγραφικό ρεπορτάζ.
Όσον αφορά το αγωνιστικό, στις 18:00 (Novasports Prime) ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει το Ουντινέζε - Λάτσιο (21:45, Cosmote Sport 1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor (12:00, YouTube Gazzetta)
- Galacticos (14:00, YouTube Gazzetta)
- Μαρκό - Πανσερραϊκός (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Αστέρας Τρίπολης - Ηρακλής (18:00, Novasports Prime)
- Κάλιαρι - Λέτσε (19:30, Cosmote Sport 2)
- Άρης Λεμεσού - Ομόνοι (20:00, Cosmote Sport 4)
- Χετάφε - Θέλτα (20:00, Cosmote Sport 7)
- Ουντινέζε - Λάτσιο (21:45, Cosmote Sport 1)
- Έλτσε - Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:30, Cosmote Sport 6)
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