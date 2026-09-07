Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (7/9).

Δευτέρα σήμερα (7/9) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το λες και ικανοποιητικό, σαν... ορεκτικό για τις επόμενες ημέρες που ακολουθεί η έναρξη του Champions League.

Η αρχή γίνεται βέβαια με... μπάσκετ, αφού στις 12:00 στο YouTube του Gazzetta η παρέα του Gazz Floor θα σχολιάσει τα όσα έγιναν στο φιλικό του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό αλλά και την υπόλοιπη επικαιρότητα.

Μένουμε στην ίδια συχνότητα αφού στις 14:00 τη σκυτάλη παίρνουν οι Galacticos, με σχόλιο για την 3η αγωνιστική της Superleague και φυσικά μεταγραφικό ρεπορτάζ.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, στις 18:00 (Novasports Prime) ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει το Ουντινέζε - Λάτσιο (21:45, Cosmote Sport 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας