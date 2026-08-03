Ετιέν Καμαρά: «Είχαμε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ»

Ο Ετιέν Καμαρά ήταν εκείνος που μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι των 2 ομάδων.

Ο Ετιέν Καμαρά τόνισε στον ΣΚΑΪ μετά το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (3-1): «Είμαστε ικανοποιημένοι. Είχαμε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Στο τέλος δεχτήκαμε γκολ. Θα συνεχίσουμε έτσι και πιο δυνατά.

Ήταν γρήγορη η προσαρμογή μου. Είμαστε χαρούμενοι που περάσαμε στην Ευρώπη. Τώρα κοιτάμε το Πρωτάθλημα. Εχουμε εξαιρετικούς παίκτες και έναν πολύ καλό προπονητή με ωραίες / εξαιρετικές ιδέες και προχωράμε».