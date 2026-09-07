Αναστασίου στους παίκτες: «Καταφέρατε μεγάλο επίτευγμα, είμαστε ομάδα που μεγαλώνει»

Ο Γιάννης Αναστασίου συγκέντωσε τους ποδοσφαιριστές του Παναιτωλικού μετά το 3Χ3 στο πρωτάθλημα και αφού τους συνεχάρη τόνισε πως το πιο σημαντικό είναι το καλό της ομάδας.

Ο Παναιτωλικός υπέταξε τον Λεβαδειακό εκτός έδρας και συνεχίζει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, καθώς έκανε το 3Χ3. Μετά το «διπλό» στη Βοιωτία ο Γιάννης Αναστασίου συγκένρωσε τους ποδοσφαιριστές τους σε έναν κύκλο και τους έβγαλε ομιλία.

Ο τεχνικός του Τίτορμου έκανε λόγο για μεγάλο επίτευγμα και τονίσε πως το πιο σημαντικό είναι η ομάδα, ενώ τόνισε πως ακόμα οι Αγρινιώτες δεν έχουν φτάσει στο πραγματικό τους επίπεδο.

Η ομιλία του Γιάννη Αναστασίου στους παίκτες του Παναιτωλικού

«Παιδιά, είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό που καταφέρατε, όπως είπα το πιο σημαντικό είναι η ομάδα. Δείξατε εξαιρετική συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα και το κυριότερο δεν εγκαταλείψατε σε καμία στιγμή του αγώνα. Με αυτή την εμφάνιση καταφέρατε να ευχαριστήσετε αυτό τον κόσμο που ταξίδεψε.

Κάποιοι δεν έχουν τόσα πολλά χρήματα αλλά ήρθαν να υποστηρίξουν την ομάδα, εσάς, γιατί τους κάνετε να πιστεύουν. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα. Είμαστε ομάδα που μεγαλώνει, δεν έχουμε φτάσει το επίπεδό μας ακόμα.

Όλοι είναι σημαντικοί. Την περασμένη εβδομάδα ήταν ο Σουμά, σήμερα ο Οπόκου, την επόμενη κάποιος άλλος. Όλοι είστε σημαντικοί, αλλά η ομάδα είναι Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.

Είναι το καλύτερο δώρο για τον Βασίλη (σ.σ. Ξενόπουλος) για την γέννηση του παιδιού του. Αύριο το πρωί προπόνηση!».