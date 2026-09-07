Champions League: Οι νέοι κανονισμοί για τη «σπατάλη χρόνου» και την παρέμβαση του VAR

Το Champions League της σεζόν 2026-2027 κάνει σέντρα την Τρίτη (8/9) με την ΑΕΚ να υποδέχεται τη Λασκ και το Gazzetta σας παρουσιάζει τους νέους κανονισμούς.

Η επιστροφή στα «αστέρια» είναι προ των πυλών, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (8/9, 19:45) το Champions League της σεζόν 2026-2027 κάνει σέντρα, με την ΑΕΚ να υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λασκ.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς έχει ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα με αντιπάλους μεταξύ άλλων τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι, όμως θα προσπαθήσει να κάνει τα αδύνατα δυνατά και να βρεθεί στις 24 πρώτες ομάδες της League Phase.

Μιας League Phase που θα δούμε ορισμένα καινούργια πράγματα, όσον αφορά τους κανονισμούς. Αρχικά, η UEFA έδωσε προτεραιότητα στη μείωση του χρόνου που χάνεται με καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα ένας παίκτης που θα γίνεται αλλαγή να έχει στη διάθεσή του 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει. Εάν δεν το κάνει, ο συμπαίκτης του που εισέρχεται πρέπει να περιμένει μέχρι την πρώτη διακοπή του παιχνιδιού μετά από ένα λεπτό καθυστερήσεων που ακολουθεί την επανέναρξη.

Επίσης, σε περίπτωση κάποιου τραυματισμού, ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής θα πρέπει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου με την επανεκίννηση του ματς και να μείνει εκεί για 1 λεπτό. Παράλληλα, μια σημαντική αλλαγή αφορά και τα πλάγια άουτ, καθώς αν ο διαιτητής αντιληφθεί πως υπάρχει πρόθεση καθυστέρησης, θα αρχίζει αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων. Αν αυτή παρέλθει, τότε θα καταλογείζεται κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

⚽ La UEFA endurece el reglamento en la Champions para frenar las pérdidas de tiempo



📋 Descubre los nuevos criterios para agilizar los partidos, los cambios en el VAR y las sancioneshttps://t.co/uCasVF15fe September 6, 2026

Η παρέμβαση του VAR και οι άλλες αλλαγές

Μια άκρως σημαντική διαφοροποίηση σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας αφορά τον έλεγχο για λανθασμένη κίτρινη κάρτα, που οδηγεί σε αποβολή. Η εκάστοτε φάση θα μπορεί να ελεγχθεί και ενδεχομένως εν τέλει να ακυρωθεί η τιμωρία.

Παράλληλα, το VAR θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου της σωστής ταυτοποίησης ενός ποδοσφαιριστή που τιμωρήθηκε (σσ με κάρτα) για μια ενέργειά του. Θα μπορεί δηλαδή να διορθώσει περιπτώσεις όπου ο διαιτητής καταλογίζει φάουλ εις βάρος λάθος παίκτη (που το έκανε).

Πλέον, ο διαιτητής μπορεί να παρέμβει όταν η επιτιθέμενη ομάδα διαπράξει ένα καθαρό φάουλ πριν η μπάλα μπει στο παιχνίδι σε ένα φάουλ ή κόρνερ, έτσι ώστε να έχει άμεσο αντίκτυπο σε ένα γκολ που θα προκύψει, σε ένα πέναλτι που θα δοθεί ή σε άλλη τιμωρία. Όταν ο διαιτητής παρέμβει, το γκολ, το πέναλτι ή η τιμωρία θα ακυρωθούν και το φάουλ ή το κόρνερ θα επαναληφθεί.

Τέλος, η κόκκινη κάρτα για κάλυψη στόματος κατά τη διάρκεια συνομιλιών παύει να ισχύει, με τον ρέφερι να έχει τη δυνατότητα να δείξει κίτρινη εάν θεωρήσει αντιαθλητική μια συμπεριφορά.