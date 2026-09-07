Οι ατάκες του Λέο Μάτος για τη διαιτησία στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Στον ΠΑΟΚ έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία και μετά τον Αλέσιο Λίσι και ο τεχνικός διευθυντής Λέο Μάτος εξέφρασε τη δυσφορία του για όσα έγιναν στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάτος μετά τον αγώνα: «Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με το VAR στην Ελλάδα. Σήμερα αποφάσισαν κάτι περίεργο. Αποφάσισαν σωστά να πάρουν πίσω το κόρνερ, δεν ήταν σωστή για μας. Αργότερα όμως, αποφάσισαν να μην κάνουν παρέμβαση για ένα απολύτως ξεκάθαρο πέναλτι για μας. Όλοι στο βίντεο είδαν ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει επαφή με τον Σέριφ από πίσω. Αν έχουν αλλάξει τους κανόνες με τα φάουλ, ας το επικοινωνήσουν και σε μας.

Δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα άλλο λάθος. Έδωσαν κόρνερ για μας, δεν ήταν κόρνερ. Αν σκοράραμε από αυτό το κόρνερ, θα ήταν αντικανονικό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έκαναν σήμερα. Όσον αφορά το ματς, δίνω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκού έκανε καλό παιχνίδι και άξιζε τη νίκη.

Εμείς δημιουργούμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο, για να επιτύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει. Κατά την άποψή μου, πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την επιθετικότητα για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον».