Ο Αζεντίν Ουναΐ απόλαυσε την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ εκφράζοντας το συναίσθημά του αυτό και στα social media.

Μία από τις πιο έντονες στιγμές στη χθεσινή σημαντική επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 3-1 ήταν η αλλαγή που έγινε μεταξύ Τεττέη και Ουναΐ, όπου επικράτησε πραγματικός χαλασμός στο ΟΑΚΑ.

Ο Έλληνας φορ ήταν ο αδιαμφισβήτητος MVP του αγώνα και γι' αυτό αποθεώθηκε μέχρι και να ολοκληρώσει τη διαδρομή του ως τον πάγκο της ομάδας ενώ ο Μαροκινός επιθετικός μέσος πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του προκαλώντας ντελίριο ενθουασιασμού στους φίλους των «πράσινων» κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Ο 26χρονος σούπερ σταρ του «τριφυλλιού» ήταν ιδαίτερα κεφάτος στα περίπου 20 λεπτά που αγωνίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι, κάνοντας διάφορες ατομικές ενέργειες για να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη θερμή υποδοχή και φτάνοντας δύο φορές κοντά στο πρώτο του γκολ, μετά την επιστροφή του.

Ο Ουναΐ το χάρηκε πολύ κι αυτό φάνηκε και από τα story που ακολούθησαν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αρχικά κοινοποίησε τη φωτογραφία από το αποτέλεσμα του αγώνα, που ανέβασε η ΠΑΕ κι έγραψε πάνω «Μαζί» βάζοντας ακόμη ένα τριφύλλι και μία πράσινη καρδιά ενώ λίγο μετά έβαλε και μία φωτογραφία της Θύρας 13 γράφοντας «G13» και προσθέτοντας ένα τριφύλλι πριν και μία πράσινη καρδιά μετά.