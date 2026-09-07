Superleague: Το φαβορί για τον τίτλο μετά από 3 αγωνιστικές
Ολοκληρώνεται σήμερα (7/9, 18:00) η 3η αγωνιστική της Superleague, με τον Αστέρα να υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ηρακλή.
Μια αγωνιστική που είχε δυο ντέρμπι και ισάριθμες εμφατικές νίκες, καθώς πρώτα η ΑΕΚ συνέτριψε με 5-0 τον Άρη και εν συνεχεία ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ. Είχε επίσης την γκέλα του Ολυμπιακού στον Βόλο (1-1) με τον σοβαρότατο τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί και το 3/3 του πρωτοπόρου Παναιτωλικού!
Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data παρουσιάζει το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από τις τρεις πρώτες «στροφές». Στην πρώτη θέση φιγουράρουν οι «ερυθρόλευκοι» με ποσοστό 39%, ενώ η πρωταθλήτρια Ένωση ακολουθεί με 34%.
Στο 16% συναντάμε τον «Δικέφαλο του Βορρά» ενώ οι «πράσινοι» παρά το 2/2 (έχει αγώνα λιγότερο) βρίσκονται στο 11%.
Panetolikos and Panathinaikos remain the only two teams with a perfect record after MD3 in 🇬🇷 Super League!— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 6, 2026
🏆 1st place probabilities:
39% 🇬🇷 Olympiacos (-5%)
34% 🇬🇷 AEK (+5%)
16% 🇬🇷 PAOK (-3%)
11% 🇬🇷 Panathinaikos (+3%)
1% 🇬🇷 Aris
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👉 Full analysis of probabilities and… pic.twitter.com/5jpp3UOrVu
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