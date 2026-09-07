Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αφιέρωσε αρκετά λεπτά στην συζήτησή του με τον Ελ Καμπί ενώ ενημερώθηκε και από τον γιατρό Χρήστο Θέο για την επέμβασή του.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν εκείνος που με ανάρτησή του (στα social media του) ενημέρωσε για την επίσκεψή του στο νοσοκομείο όπου βρέθηκε στο πλευρό του Ελ Καμπί. Στη συζήτηση που είχε με τον Αφρικανό σέντερ φορ τον ρώτησε για τον τραυματισμό του και του επισήμανε ότι είναι δυνατός.

Στάθηκε στην επισήμανσή του στις σχέσεις που έχουν οι δυό τους και τους ξεκαθάρισε πώς άπαντες (από την ομάδα) εκεί στο πλευρό του και θα είναι μαζί του για όσο χρειάζεται και του ευχήθηκε τα καλύτερα. Ο Ελ Καμπί που στάθηκε στο ξεκίνημα της συζήτησης αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολο είναι αυτό που περνάει.

Κατά τα άλλα ο κ. Μαρινάκης ενημερώθηκε και από τον Χρήστο Θέο, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων στα πλάνα που προβλήθηκαν στο MEGA ότι «πιστεύω ότι θα αναρρώσει ταχύτερα» και πώς ήδη έχει κίνηση στο πόδι που χτύπησε.