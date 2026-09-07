Με ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο Έρλινγκ Χάαλαντ παρουσιάζει την εντυπωσιακή συλλογή εμφανίσεων από το Μουντιάλ. Ποιου σούπερ σταρ πήρε την τελευταία.

Μπορεί η νέα ποδοσφαιρική σεζόν να έχει ήδη αρχίσει εδώ και περίπου ένα μήνα για τη Μάντσεστερ Σίτι και τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ωστόσο ο Νορβηγός κινείται ακόμη σε...vibes Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο στράικερ των πολιτών έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης με την πατρίδα του, ενώ σε αυτή την παρθενική (του) συμμετοχή κατόρθωσε να σκοράρει 7 γκολ σε 6 παιχνίδια, εκ των οποίων τα δυο στην ανατροπή και αποκλεισμό της Βραζιλίας (2-1) στους «16».

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί μάλιστα ένα βίντεο στα social media, το οποίο δείχνει τον υψηλόσωμο φορ να παρουσιάζει τη συλλογή εμφανίσεων που απέκτησε μετά το φινάλε της εν λόγω διοργάνωσης.

Σε αυτό διακρίνονται οι φανέλες παικτών όπως των Κιλιάν Μπαπέ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ (με ειδική αφιέρωση) και Χάρι Κέιν. Ωστόσο, αυτή που ξεχωρίζει είναι του Νεϊμάρ! Ο λόγος; Μα φυσικά πρόκειται για την τελευταία εφάνιση του Βραζιλιάνου, αφού ο ίδιος ανακοίνωσε και επίσημα την απόσυρσή του από τη Σελεσάο, λίγες ημέρες μετά (σσ τον αποκλεισμό).