Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βόλος έφτασε σε συμφωνία με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον δανεισμό του Κέρβιν Αντράντε.

Μία ακόμη μεταγραφή είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Βόλος Elabet, αφού έδωσε τα χέρια με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για να αποκτήσει ως δανεικό τον Κέρβιν Αντράντε.

Πρόκειται για 21χρονο επιθετικό μέσο από τη Βενεζουέλα, ο οποίος πήγε στο ισραηλινό κλαμπ τον περασμένο Σεπτέμβρη από την Φορταλέζα αντί 1,8 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε μία πολύ γεμάτη σεζόν ως μέλος του ροτέισον της ισραηλινής ομάδας παίζοντας 39 παιχνίδια για περισσότερο από 1.600 λεπτά, στα οποία σκόραρε τρία γκολ κι έδωσε μία ασίστ.

Το συμβόλαιο του Αντράντε με την Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ενώ ο Βόλος Elabet έχει συμπεριλάβει στη συμφωνία και μία οψιόν αγοράς, σε περίπτωση που θελήσει να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, το ύψος της οψιόν αυτής φτάνει τα 1,6 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για ποσοστό μεταπώλησης για τους Ισραηλινούς, που φτάνει το 20%.