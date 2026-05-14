Τι απάντησε ο Κορμπεράν σε ερώτηση του Gazzetta σχετικά με την παρουσία του στον Ολυμπιακό

Το Gazzetta βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Κάρλος Κορμπεράν πριν το κρίσιμο παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και ο ίδιος απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την Ελλάδα. Αποστολή στη Βαλένθια: Νότης Χάλαρης.

Η Βαλένθια δίνει τη δική της μάχη για την παραμονή στα μεγάλα σαλόνια και μετά το σπουδαίο διπλό στην έδρα της Μπιλμπάο, στοχεύει στη νίκη κόντρα στη Ράγιο το βράδυ της Πέμπτης (20:00) προκειμένου να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο.

Το Gazzetta ταξίδεψε στη Βαλένθια μαζί με την «Valencia CF Academy Greece & Cyprus» και βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, όπου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου από τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν.

Ο Ισπανός κόουτς αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τη Ράγιο και απάντησε σε ερώτηση του Gazzetta σχετικά με την παρουσία του στην Ελλάδα και τους «ερυθρολεύκους», αναφέροντας πόσο τον επηρέασε ως προπονητή.

«Πάντα μάθαινα από κάθε προπονητική εμπειρία. Κάθε στάδιο στην καριέρα μου είναι πολύ σημαντικό για την προσωπική και επαγγελματική μου εξέλιξη. Η παρουσία μου στην Ελλάδα ήταν σύντομη, αλλά έντονη. Καταφέραμε να προκριθούμε στην Ευρώπη. Παίξαμε μόνο δύο αγώνες στη φάση των ομίλων. Είναι σημαντικό να μαθαίνεις τόσο όταν η ομάδα κερδίζει όσο και όταν δεν κερδίζει.»