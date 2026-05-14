Η Αλαβές εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα ήταν αδιάφορη και τη νίκησε 1-0, ανασαίνοντας βαθιά.

Η Μπαρτσελόνα πήγε στη Χώρα των Βάσκων αδιάφορη βαθμολογικά μετά τη μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος της La Liga και η Αλαβές το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, παίρνοντας τεράστια νίκη, 1-0, εις βάρος των Καταλανών.

Το ματς κρίθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν μετά από φάση διαρκείας στα καρέ της Μπάρτσα, ο Ντιαμπατέ έστειλε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του.

Με τη νίκη αυτή, η Αλαβές ανέβηκε 15η στη βαθμολογία και βρίσκεται στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού, με τη... μισή κατηγορία να εμπλέκεται στη μάχη για την παραμονή!

Αγκαλιά με την Ευρώπη η Χετάφε

Μια ανάσα από την έξοδο στην Ευρώπη βρίσκεται η Χετάφε, που επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Μαγιόρκα και εδραιώθηκε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της La Liga. Δύο γκολ σημείωσε για τους νικητές ο Σατριάνο (14', 41'), με τον Ρομέρο να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 63', πριν ο Μασκαρέλ διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα δύο λεπτά αργότερα.

Έσπασε την κατάρα η Εσπανιόλ!

Μετά από σχεδόν ένα πεντάμηνο, η Εσπανιόλ κατάφερε να πάρει επιτέλους νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς μετά το 2-1 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 22/12, επικράτησε 2-0 του ίδιου αντιπάλου εντός έδρας! Μίγια (69') και Γκαρθία (90+2') πέτυχαν τα γκολ των Καταλανών, που είχαν μείνει 18 ολόκληρες αγωνιστικές χωρίς τρίποντο στη La Liga...

Ανατροπή και άλμα παραμονής για τη Σεβίλλη!

Τεράστια ανατροπή από 2-0 για τη Σεβίλλη, η οποία λύγισε με 3-2 τη Βιγιαρεάλ κι έκανε άλμα για την παραμονή της στη La Liga. Οι Σεβιγιάνοι βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο στο πρώτο εικοσάλεπτο από τα γκολ των Μορένο (13΄) και Μικαουτάτζε (20΄), όμως οι Ανδαλουσιάνοι ισοφάρισαν πριν από το ημίχρονο. Αρχικά στο 36΄ο Όσο μείωσε σε 2-1, προτού ο Σάλας φέρει το ματς στα ίσα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Την ολική ανατροπή διαμόρφωσε ο Άνταμς στο 72', με τη Σεβίλλη να ανεβαίνει στη 10η θέση και να βρίσκεται πλέον στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη.