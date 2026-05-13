ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Στη φιέστα κρίνεται ο πρώτος σκόρερ της Super League
Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έφυγε αλώβητη από την Τούμπα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος «καιγόταν» για νίκη στο πλαίσιο της διεκδίκησης της 2ης θέσης. To γκολ για τον Δικέφαλο πέτυχε ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος επέστρεψε στο σκοράρισμα μετά το ματς της τελευταίας αγωνιστικής της regular season με την Κηφισιά και έφτασε 21 γκολ με τα κιτρινόμαυρα.
Ο Σέρβος φορ έχει πετύχει 17 γκολ στη Stoiximan Super League και είναι ένα πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος έχει σκοράρει 18 φορές στο πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει πως στο ματς - φιέστα μεταξύ της Ένωσης και του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κριθεί και η διάκριση του πρώτου σκόρερ.
Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στις 17 Μαΐου, στις 19:30, ενώ μετά το ματς θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου του πρωταθλήματος και η γιορτή των Κιτρινόμαυρων.
Πίσω από τους αρχισκόρερ των Πειραιωτών και των πρωταθλητών είναι ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο, ο οποίος με το γκολ της ανατροπής του Λεβαδειακού κόντρα στον ΟΦΗ έφτασε τα 13 στο φετινό πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.