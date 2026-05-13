Ο Λούκα Γιόβιτς έχει ένα λιγότερο γκολ από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί και η διάκριση του πρώτου σκόρερ θα κριθεί στο ματς - φιέστα της ΑΕΚ με φιλοξενούμενο τον Ολυμπιακό.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έφυγε αλώβητη από την Τούμπα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος «καιγόταν» για νίκη στο πλαίσιο της διεκδίκησης της 2ης θέσης. To γκολ για τον Δικέφαλο πέτυχε ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος επέστρεψε στο σκοράρισμα μετά το ματς της τελευταίας αγωνιστικής της regular season με την Κηφισιά και έφτασε 21 γκολ με τα κιτρινόμαυρα.

Ο Σέρβος φορ έχει πετύχει 17 γκολ στη Stoiximan Super League και είναι ένα πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος έχει σκοράρει 18 φορές στο πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει πως στο ματς - φιέστα μεταξύ της Ένωσης και του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κριθεί και η διάκριση του πρώτου σκόρερ.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στις 17 Μαΐου, στις 19:30, ενώ μετά το ματς θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου του πρωταθλήματος και η γιορτή των Κιτρινόμαυρων.

Πίσω από τους αρχισκόρερ των Πειραιωτών και των πρωταθλητών είναι ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο, ο οποίος με το γκολ της ανατροπής του Λεβαδειακού κόντρα στον ΟΦΗ έφτασε τα 13 στο φετινό πρωτάθλημα.