Ηλιόπουλος: «Είναι δύσκολο, αλλά εύχομαι όλες οι ομάδες να λειτουργούν με το "Ευ Αγωνίζεσθαι"»

Η δήλωση του διοικητικού ηγέτη της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, στη μικτή ζώνη της Τούμπας μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της παρουσίαστηκε όπως έπρεπε στην Τούμπα και έφυγε αλώβητη (1-1) από το ματς με τον ΠΑΟΚ που... καιγόταν για τη νίκη. Μπορεί για την Ένωση να μην είχε βαθμολογική αξία το παιχνίδι, όμως ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε στο πλευρό της ομάδα του και στη Θεσσαλονίκη.

Μετά το ματς ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου έκανε σύντομη δήλωση στη μικτή ζώνη και ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για τη φιλοξενία, ενώ εξέφρασε την ευχή του ενόψει της επόμενης σεζόν ώστε όλες οι ομάδες «να αγωνίζονται για το ευ αγωνίζεσθαι», αν και, όπως τόνισε, είναι δύσκολο.

Η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου

«Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι όλες οι ομάδες από του χρόνου να αγωνίζονται για το ευ αγωνίζεσθαι. Είναι δύσκολο...»