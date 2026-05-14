Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε ένα ακόμη σόου, πετυχαίνοντας χατ-τρικ και μοιράζοντας μια ασίστ στο 5-3 της Ίντερ Μαϊάμι επί της Σινσινάτι.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να κάνει σέντρα σε λιγότερο από ένα μήνα σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως φροντίζει να βρίσκεται στην ιδανική κατάσταση, έτσι ώστε να κάνει και πάλι τον πλανήτη να παραμιλάει.

Ο Pulga που σε πρόσφατες δηλώσεις του δεν έχρισε την πατρίδα του και εν δυνάμει πρωταθλήτρια κόσμου στα φαβορί για την κατάκτηση της φετινής διοργάνωσης, έδειξε τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/5) πως είναι απόλυτα έτοιμος για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Η Ίντερ Μαϊάμι αγωνίστηκε στην έδρα της Σινσινάτι για την 13η αγωνιστική του MLS και ο 38χρονος φρόντισε να ευχαριστήσει όσους βρέθηκαν στο γήπεδο ή παρακολούθησαν το ματς, τηλεοπτικά, προσφέροντας ένα ακόμη σόου, με χατ-τρικ αλλά και ασίστ, στο τελικό 3-5 υπέρ της ομάδας του.

Αρχικά, άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό, όταν και βρέθηκε στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή, πιέζοντας την αντίπαλη άμυνα και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με κόντρα. Εν συνεχεία και ενώ οι γηπεδούχοι είχαν φέρει τούμπα το ματς, ισοφάρισε σε 2-2 με ιδανικό πλασέ, έπειτα από όμορφη συνεργασία της ομάδας του.

MESSI BRACE! ✨



A beautiful team goal from @InterMiamiCF finished off by Messi. 🤝 pic.twitter.com/gBZ9CFjgXA May 14, 2026

Στο 79' μοίρασε την τελική πάσα στον Ματέο Σιλβέτι για τη νέα ισοφάριση σε 3-3 και, στο φινάλε του αγώνα (89') πέτυχε το τρίτο του γκολ, ευρισκόμενος πάλι στην ιδανική θέση και διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.