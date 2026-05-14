Φίλαθλοι της ΑΕΚ μαζεύτηκαν στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης και έστησαν... ενωσίτικο πάρτι για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος.

Ημέρες γιορτής για την «οικογένεια» της ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε εξασφάλισε μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορία της και γέμισε χαρά τους απανταχού Ενωσίτες.

Λίγο μετά το τέλος της ισοπαλίας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα Ενωσίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης και έκαναν τη... νύχτα - μέρα, με βεγγαλικά και συνθήματα, δημιουργώντας κλίμα Νέας Φιλαδέλφειας.

Παρά τη βροχή στην πόλη οι Ενωσίτες γιόρτασαν ανεπηρέαστοι λίγες μέρες μετά το θρίαμβο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

