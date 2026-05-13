Η Ίντερ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Λάτσιο στο ημίχρονο και με το τελικό 2-0 στη Ρώμη κατέκτησε το Κύπελλο για να κλείσει τη σεζόν με νταμπλ στην Ιταλία!

Λίγες ημέρες μετά την τελευταία τους συνάντηση στο πρωτάθλημα, η Ίντερ πανηγύρισε ξανά. Αυτή τη φορά ωστόσο, το διακύβευμα ήταν πολύ μεγαλύτερο! Οι Νερατζούρι συγκρούστηκαν εκ νέου με τη Λάτσιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας και η ομάδα του Κίβου έκανε το 2/2 μέσα σε απόσταση ημερών. Ανοίγοντας τα... δώρα της αντιπάλου στο πρώτο ημίχρονο, η Ίντερ επικράτησε με 2-0, κατέκτησε το 10ο Κύπελλο στην ιστορία της κι έκλεισε μια ιδανική σεζόν με τη γλυκιά γεύση του νταμπλ.

Λάθη για τη Λάτσιο, γκολ για την Ίντερ

Ο τελικός ξεκίνησε σε αργό τέμπο και με τη μπάλα στα πόδια της Ίντερ, όμως το πρώτο γκολ δεν άργησε να εμφανιστεί. Στο 14΄κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Μάρουσιτς έβαλε άγαρμπα το κεφάλι του στο πρώτο δοκάρι κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 των Νερατζούρι. Οι Λατσιάλι προσπάθησαν να κρατήσουν λίγο περισσότερο τη μπάλα στα πόδια τους μετά το προβάδισμα της Ίντερ, αλλά τα... έκαναν μαντάρα.

Στο 35΄ο Ταβάρες έχασε τη μπάλα από τον Ντάμφρις ακριβώς έξω από την περιοχή, με ον Ολλανδό να δίνει έτοιμο γκολ στον Λαουτάρο που σκόραρε σε κενό τέρμα για το 2-0. Ένα άστοχο, διαγώνιο σουτ του Ίσακσεν μέσα από την περιοχή (45΄) ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η Λάτσιο σε ένα πρώτο μέρος που κύλησε ιδανικά για την ομάδα του Κίβου.

Οι Ρωμαίοι σπατάλησαν τη σπουδαιότερη ευκαιρία τους να επιστρέψουν στο ματς στο 59΄, όταν ο Νοσλίν γύρισε με πλάτη στο τέρμα και πλάσαρε ξυστά δίπλα από το δοκάρι. Το ματς άνοιξε στο τελευταίο εικοσάλεπτο, με τους Νερατζούρι να φλερτάρουν και με τρίτο γκολ στο «Ολίμπικο», όμως Λουίς Ενρίκε (70΄) και Ζιελίνσκι (81΄) δεν μπόρεσαν να βρουν εστία. Ενδιάμεσα βέβαια η Λάτσιο θα μπορούσε να είχε δώσει νέο ενδιαφέρον στον τελικό, όμως ο Μαρτίνες νίκησε τον Ντιά στο τετ-α-τετ και κράτησε το 2-0. Ένα σκορ που παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και σφράγισε το πρώτο Κύπελλο των Νερατζούρι από το 2023.

Λάτσιο (Μάρκο Ιάνι): Μότα, Μάρουσιτς (72΄Λαζάρι), Τζιλά, Ρομανιόλι, Ταβάρες, Πάτριτς (46΄Ροβέλα), Μπάσιτς (78΄Πέδρο), Τέιλορ, Ζακάνι (72΄Ντιά), Ίσακσεν (66΄Κανσελιέρι), Νοσλίν

Ίντερ (Κρίστιαν Κίβου): Μαρτίνες, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι (78΄Κάρλος Αουγκούστο), Ντιμάρκο, Ντάμφρις (68΄Λουίς Ενρίκε), Ζιελίνσκι, Σούσιτς (68΄Μικιταριάν), Μπαρέλα, Τουράμ (82΄Ντιούφ), Λαουτάρο (77΄Μπονί)