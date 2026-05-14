Φλορεντίνο Πέρεθ: Αυτά είναι τα 7 «κλεμμένα» πρωταθλήματα για τα οποία φωνάζει

Η Diario As αποκαλύπτει τα 7 πρωταθλήματα τα οποία ο Φλορεντίνο Πέρεθ θεωρεί πως εκλάπησαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης προς όφελος της Μπαρτσελόνα.

Συνεχίζεται η... μανούρα μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, φυσικά εκτός αγωνιστικού χώρου, με αφορμή τις δηλώσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ, μετά τη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης (12/5).

Ο πανίσχυρος επιχειρηματίας και πρόεδρος των «Μερένγκχες» κατά τη διάρκεια των όσων ανέφερε, έκανε λόγο για 7 κλεμμένα πρωταθλήματα, υπονοώντας φυσικά πως αυτά εκλάπησαν από τους Καταλανούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Diario As παρουσίασε αναλυτικά αυτές τις 7 περιπτώσεις, για τις οποίες ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων έκανε δημοσίως τα παράπονα και την επίθεσή του, θέλοντας για ακόμη μια φορά να αναδείξη ενδεχόμενη διαιτητική έυνοια των «μπλαουγκράνα».

Σεζόν 2004-2005

Οι Καταλανοί κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο +4 από τη «βασίλισσα» (84-80β.), σε μια σεζόν όπου ο Τζοάν Λαπόρτα υποστήριξε τον Άνχελ Βιγιάρ και χάρη σε αυτό εκείνος (σσ ο Βιγιάρ) αναδείχθηκε την τελευταία στιγμή πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Η Μπάρτσα κέρδισε 10 πέναλτι, τα διπλάσια από τη Ρεάλ και μόλις δυο κόκκινες κάρτες.

Σεζόν 2009-2010

Με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι στον πάγκο και τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Καρίμ Μπενζεμά, Κακά και Τσάμπι Αλόνσο να φτάνουν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», οι Λος Μπλάνκος έκαναν ρεκόρ (για τα τότε δεδομένα) με 96 βαθμούς, έμειναν όμως στο -3 από την αρμάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Η Ρεάλ παραπονιέται για διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια με Οσασούνα (0-0), Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-0) και Σεβίλλη (1-0), τα οποία θεωρούν πως καθόρισαν τον τίτλο.

Σεζόν 2010-2011

Την αμέσως επόμενη χρονιά, ο Ζοσέ Μουρίνιο παίρνει το «χρίσμα» και οδηγεί τη Ρεάλ στους 92 πόντους, όμως και πάλι δεν είναι αρκετοί (ούτε τα 40 γκολ του Κριστιάνο), αφού η Μπαρτσελόνα συγκέντρωσε 96. Και πάλι οι «Μερένγκχες» κάνουν λόγο για λάθη στα ματς με Αλμερία (0-0), Λα Κορούνια (0-0) αλλά και στο Clasico που έκρινε τον τίτλο και έληξε ισόπαλο 1-1.

Σεζόν 2014-2015

Μετά το 10ο Champions League, η Ρεάλ ήθελε και την κορυφή της Ισπανίας, όμως ξανά είδε την πλάτη της μεγάλης της αντιπάλου, με τη διαφορά τους μόλις στους δυο βαθμούς (94-92β.). Ο CR7 ήταν εκπληκτικός με 48 γκολ, όμως στην ομάδα του στοίχισαν οι δυο ήττες από τη συμπολίτισσα Ατλέτικο, ματς για τα οποία -φυσικά- η Ρεάλ φωνάζει πως αδικήθηκε.

Σεζόν 2015-2016

Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει το τιμόνι του κλαμπ, μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ και η «βασίλισσα» ονειρεύεται τη La Liga. Ξανά όμως η Μπάρτσα ήταν εκείνη που έκοψε πρώτη το νήμα, με διαφορά μόλις ενός βαθμού (91-90β.). Οι Καταλανοί εκτέλεσαν 19 πέναλτι εκείνη τη σεζόν, ενώ οι Μαδριλένοι μόλις 9. Παράλληλα, μόνο μια φορά υπέπεσαν στην ανάλογη παράβαση, σε αντίθεση με τέσσερις περιπτώσεις των Λος Μπλάνκος.

Σεζόν 2020-2021

Στη Ρεάλ πιστεύουν πως το εν λόγω πρωτάθλημα κρίθηκε από ένα «σκανδαλώδες» πέναλτι που δόθηκε εις βάρος του Έντερ Μιλιτάο στο παιχνίδι με τη Σεβίλλη (2-2), την ίδια ώρα που ο ρέφερι Σάντσεθ Μαρτίνεθ αρνήθηκε το ίδιο (σσ πέναλτι) πάνω στον Καρίμ Μπενζεμά. Μάλιστα, προηγουμένως, η Ρεάλ και πάλι «αδικήθηκε», αφολυ δεν της σφυρίχθηκε πέναλτι σε χέρι του Φελίπε, στο ντέρμπι της πόλης με την Ατλέτικο (1-1).

Σεζόν 2024-2025

Στην τελευταία χρονιά του Κάρλο Αντσελότι, η ομάδα του είχε αποκτήσει αβαντάζ 7 βαθμών έναντι της Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, την 1η Φλεβάρη (2025) ηττήθηκε με 1-0 από την Εσπανιόλ, με ένα πέναλτι-επινόηση του Ντε Μπούργος Μπενγκοετσέα, ενώ παράλληλα ο ρέφερι δεν απέβαλε τον Κάρλος Ρομέρο για χτύπημα στον Μπαπέ. Ακολούθησε η ισπαλία στην Παμπλόνα με την Οσασούνα (1-1), όπου υπήρξε η «άδικη» αποβολή του Μπέλινγκχαμ και η άρνηση σε τρεις περιπτώσεις πέναλτι.