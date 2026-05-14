Με μερικές ημέρες καθυστέρηση, η Σλάβια Πράγας κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Τσεχία.

Μπορεί τα έκτροπα που προκάλεσαν οι οπαδοί της στο ντέρμπι με τη Σπάρτα να έφεραν μία απρόσμενη... παράταση στέψης, ωστόσο η Σλάβια Πράγας πανηγύρισε εντέλει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Τσεχία.

Οι πρωτευουσιάνοι διέλυσαν με 5-1 εντός έδρας τη Γιάμπλονετς και εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των playoffs, παίρνοντας και το εισιτήριο για τη league phase του επόμενου Champions League.

Αυτό είναι το ένατο τρόπαιο στον θεσμό -μετά τη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας- για τη Σλάβια, που είναι δεύτερη στη σχετική λίστα πίσω από τη συμπολίτισσα, Σπάρτα, που έχει 14, με την ομάδα του Γίντριχ Τρπισόφσκι να ανεβαίνει στην κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.