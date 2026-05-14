ΑΕΚ: Αποθέωση και στην Αθήνα για τους πρωταθλητές!

Παρά το προχωρημένο της ώρας οι φίλοι της ΑΕΚ μετά το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, επιφύλασσαν υποδοχή και στο «Ελ. Βενιζέλος» στην πρωταθλήτρια.

Η ΑΕΚ αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη εν μέσω αποθέωσης από Ενωσίτες και στην επιστροφή της στην Αθήνα την περίμενε θερμή υποδοχή από τους φίλους της ομάδας που ζουν στον... αστερισμό του πρωταθλήματος.

Παρόλο που η αποστολή επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά τη 1:00 φίλοι του Δικεφάλου περίμεναν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για να την αποθεώσουν με βεγγαλικά, συνθήματα και να φωνάξουν «Να τοι οι πρωταθλητές!».

Αυτό είναι εμφανές δείγμα της... τρέλας που επικρατεί στις τάξεις των Ενωσιτών για την τεράστια επιτυχία του 14ου πρωταθλήματος και είναι ένα «δείγμα» από το πάρτι που θα γίνει στη φιέστα της Κυριακή.

 
@Photo credits: INTIME
     

