Η Σίτι χωρίς να εντυπωσιάσει επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Κρίσταλ Πάλας και βρέθηκε στο -2 από την Άρσεναλ δυο στροφές πριν το τέλος.

Η νίκη ήταν μονόδρομος για τη Σίτι και η ομάδα του Πεπ φρόντισε να πετύχει το στόχο της. Μπορεί να μην έπεισε, ωστόσο κατάφερε να επικρατήσει 3-0 εντός της Κρίσταλ Πάλας και να βρεθεί ξανά στο -2 από την Άρσεναλ. Το σύνολο του Γκουαρδιόλα είχε ουσία, εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία και το τρίποντο την κράτησε ολοζώντανη στη μάχη του τίτλου δυο στροφές πριν το τέλος.

Για περίπου μισή ώρα το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με την Πάλας να έχει μια επαφή στην αντίπαλη περιοχή, φάση την οποία ο Πίνο δεν μπόρεσε να σκοράρει. Αντίθετα, η Σίτι είχε περισσότερες από 70 χωρίς όμως να ανησυχήσει τον Χέντερσον. Όλα όμως άλλαξαν στο 32' χάρη στην εντυπωσιακή τακουνιά του Φόντεν, ο οποίος ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη. Ο Αγλος έβγαλε σε θέση βολής τον Σεμένιο, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Στο επόμενο λεπτό η Πάλας προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά ο Ντοναρούμα είχε μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Μίτσελ. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Πάλας δεν μπορούσε να αντιδράσει. Μάλιστα, το εντυπωσιακό στατιστικό 163-11 στις πάσες στο τελευταίο τρίτο δείχνει ξεκάθαρα την κυριαρχία της Σίτι. Στο 40ο λεπτό ήρθε και το δεύτερο γκολ, με ωραίο τελείωμα του Μαρμούς.

Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε, η Σίτι είχε τον έλεγχο, αλλά όχι και τον τρόπο να βρει δίχτυα. Ο Φόντεν προσπαθούσε, δημιούργησε στιγμές, αλλά δεν είχε τις απαιτούμενες βοήθειες. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν έξαλλος στην άκρη του πάγκου, ζητώντας περισσότερη ένταση και συγκέντρωση. Άλλωστε, από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του έδειχνε αρκετά παθητική. Βέβαια, ούτε η Πάλας ήταν επικίνδυνη, μιας και η άμυνα της Σίτι είχε κλείσει ιδανικά τους χώρους. Η είσοδος του Τσερκί έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους και ο Γάλλος στο 84' με υπέροχη ατομική ενέργεια βρήκε ιδανικά τον Σαβίνιο, ο οποίος με άψογο πλασέ πέτυχε το 3-0!

