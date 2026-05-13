Λουτσέσκου: «Σημαντικό ότι δεν τα παρατάμε, το ιατρικό επιτελείο έχει καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα του ως το τέλος για να πάρει κάτι από το ματς, ενώ μίλησε πολύ και για το ζήτημα των τραυματισμών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ στην Τούμπα:

Για το ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το πλεονέκτημα της 2ης θέσης παρά την καλή εικόνα στα τέλη των αγώνων: «Είναι σημαντικό ότι δεν τα παρατάμε. Σε άλλη ομάδα αν είχαν συμβεί αυτά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συνεχίσει. Απόψε ήμασταν λίγο πιεσμένοι πνευματικά, λόγω και του αγώνα της Κυριακής, αλλά και τις ελπίδες που είχαμε πριν ξεκινήσουν τα προβλήματά μας. Δεν είχαμε τη χημεία και τη συνοχή που θα θέλαμε να έχουμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν τα παρατήσαμε».

Για την επιμονή του στον Μεϊτέ: «Δεν είναι δίκαιο να αναφερθούμε μόνο στον ίδιο. Λάθη έχουν γίνει από διάφορους παίκτες. Ο Μεϊτέ είναι ένας παίκτης που φαίνονται τα λάθη του γιατί ζητάει την μπάλα. Δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δεν κάνει όσα έκανα παλιότερα, αλλάς μας βοηθάει να αναπτύξουμε το παιχνίδι

Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στο τελευταίο ματς για να καταφέρει σε σχέση και με το άλλο αποτέλεσμα να τερματίσει δεύτερος: «Ο Γιακουμάκης δεν μπορούσε να αγωνιστεί για παραπάνω λεπτά. Πάλευε με τους αμυντικούς της ΑΕΚ και ο Μύθου μπορούσε να φτάσει σε κάποιο τελείωμα. Θεωρώ πως το ματς της περασμένης Κυριακής ήταν πιο δύσκολο, καθώς είχαμε ανοικτές ελπίδες για τον τίτλο. Σήμερα είχαμε και απογοήτευση. Είναι καλό που ο Μύθου σκόραρε. Επίσης είναι διαφορετικό να ξεκινάς ένα ματς και να μπαίνεις μετά. Θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το ματς της Κυριακής».

Για το θέμα των τραυματισμών και αν είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά του ιατρικού επιτελείου: «Δεν πρέπει να ψάχνουμε ενόχους σε μια κατάσταση. Πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα και μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις όπως ιώσεις ή covid που δεν γνωρίζεται με συνέπεια οι παίκτες να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Όταν είχαμε όλους διαθέσιμους παίζαμε καλό ποδόσφαιρο. Οι παίκτες που ήρθαν πιέστηκαν, αυτοί που επέστρεψαν δεν γύρισαν με τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό. Επίσης είχαμε έναν περίπλοκο πρόγραμμα έχοντας δύσκολες αναμετρήσεις στο Κύπελλο. Έχουμε πει τον αριθμό παιχνιδιών που έχουμε παίξει αυτήν την πενταετία. Ο ΠΑΟΚ είχε την εκπαίδευση να φτάνει ως το τέλος στους στόχους του, αν εξαιρέσω μια σεζόν που ο Ολυμπιακός είχε περισσότερα ματς σε μια σεζόν. Τις άλλες ήμασταν εμείς. Το ιατρικό επιτελείο έχει καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια. Είναι πράγματα που συμβαίνουν. Αν για κάτι είμαι στενοχωρημένος, είναι οι χαμένοι τελικοί, αλλά αυτά συμβαίνουν μέσα σε μια σεζόν. Πρέπει να δούμε τι πήγε λάθος για να το αποφύγουμε στο μέλλον, αλλά πρέπει να δούμε τη γενική εικόνα. Ο Παβλένκα είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Έχει χάσει ενάμιση μήνα από χτύπημα αντιπάλου. Ο Γιακουμάκης έχει γνωστή ιστορία. Γύρισε τον αστράγαλο του στην Κηφισιά, Πίεσε τον εαυτό του να επιστρέψει. Μετά χτύπησε τον ώμο του. Πιέστηκε πριν την ΑΕΚ, όταν ο Γερεμέγεφ ήταν άρρωστος. Ο Λόβρεν που θα μπορούσε να είναι εναλλακτική του Μιχαηλίδη, πίεσε και αυτός τον εαυτό του. Ο Ζίβκοβιτς είχε ένα κόψιμο, ο Κένι είχε ένα οστικό οίδημα. Είναι γνωστές αυτές οι καταστάσεις, το ιατρικό επιτελείο πάλευε για να ανταπεξέλθει φέτος. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο τελευταίο».