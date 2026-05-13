Μία υπέροχη, πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που την αδικεί η ισοπαλία!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το ισόπαλο 1-1 του Δικέφαλου στην Τούμπα το οποίο την αδικεί αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχει ικανοποίηση για την ομάδα του Νίκολιτς...

Ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς έπειτα από την κατάκτηση και μαθηματικά του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό και αν το γεγονός απουσίας κινήτρου θα την επηρέαζε σε σημαντικό βαθμό. Τέτοιον που θα προκαλούσε μια εύκολη νίκη του αντιπάλου της, του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε σούπερ ανάγκη την κατάκτηση της νίκης σε αντίθεση με την αντίπαλό της όπου έπαιζε εντελώς, παντελώς, εξ' ολοκλήρου αδιάφορη! Κι όμως η πρωταθλήτρια Ελλάδος ήταν το λιγότερο υπέροχη και το ισόπαλο αποτέλεσμα προφανώς και την αδικεί σα τελικό αποτέλεσμα αν κρίνουμε και πάλι από τη συνολική εικόνα στην αναμέτρηση, προφανώς από το διακύβευμα για κάθε ομάδα, αλλά και τελικά με τη συνολική εικόνα των δυο ομάδων μιας και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κυριαρχήσει μόλις ένα 10λεπτο βαριά 15λεπτο στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Αντικειμενικά ποδοσφαιρικά το 1-1 που ήταν το τελικό αποτέλεσμα δεν δικαιολογεί την εικόνα του αγώνα και δη της ΑΕΚ που είχε τις σπουδαιότερες στιγμές για να κατακτήσει τη νίκη και πάντα όλα αυτά συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν αδιάφορη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ωστόσο έχει καταφέρει ο Σέρβος τεχνικός να περάσει τη νοοτροπία που θέλει στην ομάδα του και αυτή να μην επηρεάζεται από έδρες, αντιπάλους και κίνητρα ανάλογα το ματς που δίνουν. Έτσι συνεχίζει και γράφει το αήττητο του Δικέφαλου και φυσικά ακόμη περισσότερο στη διαδικασία των play offs όπου ήδη σε πέντε αναμετρήσεις αριθμεί τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Κι όμως κάποιοι είχαν τολμήσει να βγάλουν τα κομπιουτεράκια για να δουν πώς θα χάσει τον τίτλο η ομάδα που αδίκως παίρνει βαθμό σε ματς που έπρεπε να κερδίσει (στην Λεωφόρο και στην Τούμπα συγκεκριμένα).

Η εικόνα της ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη ήταν μιας υπέροχης πρωταθλήτριας την οποία αδικεί η ισοπαλία με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει ένα ακόμη... ρεσιτάλ στησίματος ομάδας και διαχείρισης αγώνα βεβαίως βεβαίως! Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η Ένωση ήλεγχε τον ρυθμό, έβγαζε εντάσεις ομάδας που διεκδικεί και δεν έχει ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα, ενώ έκανε ευκαιρίες οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα πονούσε αρκετά αν δεν είχαν γίνει γκολ... Σπουδαιότερες του αγώνα προφανώς η κεφαλιά του άτυχου Βάργκα που έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Παβλένκα, αλλά και το δοκάρι του Ζίνι στην (μάθε παιδί μου εκδήλωση κόντρας επίθεσης), αναφέρομαι αποκλειστικά στις μεγαλύτερες στιγμές του αγώνα και σε επίπεδο ικανότητας εκτέλεσης και τελικής φάσης. Διαφορετικά είχε άλλες τουλάχιστον 7 περιπτώσεις να βρει γκολ ο Δικέφαλος στη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη.

Δικαιώθηκε για τις επιλογές του ο Νίκολιτς σε ότι αφορά στις αλλαγές στην 11αδα και μόνο στη φάση του κόρνερ του ΠΑΟΚ που βρίσκει το γκολ ο Μύθου δεν δικαιώνεται για την επιλογή του Βίντα! Στο υπόλοιπο κομμάτι του ματς ήταν σούπερ ο Κροάτης στόπερ πλην μιας λανθασμένης επιλογής του στο πρώτο 45λεπτο όπου υποχρεώθηκε σε λάθος πάσα και απείλησε ο αντίπαλος με τον Γερεμέγεφ! Από κει και πέρα ήταν σούπερ ο Βίντα, όπως πολύ καλή απόδοση είχε ο Μπρινιόλι, αλλά και ο Ζοάο Μάριο. Για τον Πένραις δεν χρειάζεται να σημειώσουμε κάτι μιας και γενικά περισσότερο από δυο μήνες τώρα έχει ανταποκριθεί και έχει θετική εικόνα, έως πολύ καλή, για να είμαστε δίκαιοι και δικαιολογεί να είναι βασικός στη διαδοχικά των play offs. Το ίδιο και περισσότερο ισχύει με τον Ζίνι που ήταν και πάλι εκ των πρωταγωνιστών...

Άριστη και η διαχείριση του αγώνα από τον Νίκολιτς με τις αλλαγές να του δίνουν πράγματα. Ο Σέρβος τεχνικός έψαξε το γκολ και έδωσε το σύνθημα για αυτό με το πέρασμα στην αναμέτρηση των Λούκα Γιόβιτς και Ντέρεκ Κουτέσα: λίγα λεπτά μετά οι δυο τους συνεργάστηκαν και έφεραν το 0-1 για την ΑΕΚ το οποίο δυστυχώς δεν ήταν το τελικό σκορ όπως θα έπρεπε και άξιζε ο Δικέφαλος στην Θεσσαλονίκη! Το πιο σημαντικό και σπουδαίο ήταν πως η Ένωση απέδειξε στον αγωνιστικό χώρο ότι διαχειρίστηκε άριστα το συναίσθημα, δεν έμεινε στη... μέθη της κατάκτησης του τίτλου περίπου 48 ώρες μετά τη γιορτή με τη νίκη πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό στης Φιλαδέλφειας τα μέρη. Τώρα μένει να κάνει το ίδιο με τον Ολυμπιακό και να τον κερδίσει στη φιέστα την Κυριακή όπου θα έχουμε μοναδικές στιγμές από την κιτρινόμαυρη γιορτή!

***Να σημειώσω σε τούτο το σημείο ότι η διαιτησία ήταν μια χαρά για τον ΠΑΟΚ και ειδικά στη φάση της δεύτερης κίτρινης κάρτας του Μπάμπα δείχνει διάθεση και αποτελεί σφύριγμα υπέρ του γηπεδούχου, αναφέρομαι στη φάση που ανατρέπει με χτύπημα στο πρόσωπο ουσιαστικά τον Λιούμπισιτς, δεύτερη κίτρινη μαρς!

****Απίθανο το πάρσιμο στρώσιμο του Λούκα Γιόβιτς στον εαυτό του στη φάση του γκολ, άρρωστο το τελείωμά του, βέβαια μπορεί και να μην το ήθελε μωρέ... Χαχαχαχα...