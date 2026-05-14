Η Σέλτικ επικράτησε 3-2 της Μάδεργουελ στις καθυστερήσεις, αλλά χρειάζεται νίκη για να... κλέψει τον τίτλο από τη Χαρτς.

Και τώρα, οι δυο τους! Η Χαρτς έκανε το χρέος της, καθώς καθάρισε με 3-0 εντός έδρας τη Φόλκερκ και παρέμεινε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της σκωτσέζικης Premiership, ωστόσο είδε τη Σέλτικ να μένει στο -1 την τελευταία στιγμή.

Οι Κέλτες τα βρήκαν σκούρα στο εκτός έδρας ματς με τη Μάδεργουελ αλλά ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ιχεανάτσο στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων τους χάρισε τη νίκη με σκορ 3-2, με αποτέλεσμα να θέλουν νίκη στο εντός έδρας ματς με τη Χαρτς το Σάββατο (16/5) για να πάρουν την ύστατη στιγμή το τρόπαιο.

Από την άλλη, η ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, ο οποίος είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ της ενάντια στη Φόλκερκ, θα πάει στη Γλασκόβη ξέροντας πως αρκεί ένας βαθμός για να σπάσει το δίπλο του Old Firm για πρώτη φορά μετά από 41 ολόκληρα χρόνια...