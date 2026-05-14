Πένραϊς: «Απογοητευμένοι για την ισοπαλία στην Τούμπα, να νικήσουμε τον Ολυμπιακό»

Οι δηλώσεις του Τζέιμς Πένραϊς στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η ΑΕΚ παρόλο που ήταν αδιάφορη στην Τούμπα, έχοντας κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα, έπαιξε καλά και θα μπορούσε να νικήσει, όμως ισοφαρίστηκε στο τέλος. Στις δηλώσεις του στη NOVA ο Τζέιμς Πένραϊς έβγαλε mentality πρωταθλητή, καθώς εξέφρασε απογοήτευση που δεν επικράτησε του ΠΑΟΚ και έστειλε μήνυμα νίκης κόντρα στον Ολυμπιακό

Οι δηλώσεις του Τζέιμς Πένραϊς

«Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο επιθετικός ο ΠΑΟΚ και προσέχαμε να κάνουμε σωστή άμυνα. Προηγηθήκαμε. Είμαστε λίγο απογοητευμένοι που φεύγουμε χωρίς τη νίκη, γιατί πάντα θέλουμε τους τρεις βαθμούς.

Είναι καθαρά όχι μόνο θέμα προσωπικότητας, αλλά ομαδικής νοοτροπίας. Διεκδικούμε τη νίκη πάντα. Και την Κυριακή, με τον Ολυμπιακό, θα έχουμε την ίδια νοοτροπία. Να κερδίσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που κερδίσαμε το πρωτάθλημα».

Για το αν περίμενε το καλοκαίρι που ήρθε στην ΑΕΚ ότι θα έφτανε ως εδώ και πρωταθλητής: «Είναι αλήθεια ότι όταν ήρθα στην ΑΕΚ στις συζητήσεις με τον προπονητή είπαμε ότι θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλος. Αυτή η νοοτροπία ότι θα διεκδικήσουμε τα πάντα ως τέλος παίζει ρόλο».

Για το αν ανυπομονεί για τη φιέστα της Κυριακής: «Ειμαι Σκωτσέζος. Ναι, ανυπομονώ. Γιατί όχι».