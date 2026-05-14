Ligue 1: Έφτασε τις 14 κούπες η Παρί Σεν Ζερμέν
Ακόμα ένα πρωτάθλημα για την Παρί Σεν Ζερμέν! Οι Παριζιάνοι έκαναν.... ζέσταμα στα εγχώρια πριν από τον τελικό του Champions League, καθώς επικράτησαν 2-0 επί της Λανς στο ντέρμπι κορυφής κι εξασφάλισαν και μαθηματικά την κούπα. Κάπως έτσι έφτασαν τα 14 πρωταθλήματα στη Γαλλία, τέσσερα περισσότερα από τη δεύτερη της κατάταξης, Σεντ Ετιέν. Κάπως έτσι έφτασε τις πέντε σερί κατακτήσεις στη Ligue 1, επεκτείνοντας τη δυναστεία που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια.
Η «Χρυσή Βίβλος» της Ligue 1
- 14 κατακτήσεις: Παρί Σεν Ζερμέν (1985–86, 1993–94, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-2026)
- 10 κατακτήσεις: Σεντ Ετιέν (1956–57, 1963–64, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1969–70, 1973–74, 1974–75, 1975–76, 1980–81)
- 9 κατακτήσεις: Μαρσέιγ (1936–37, 1947–48, 1970–71, 1971–72, 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1991–92, 2009–10)
- 8 κατακτήσεις: Μονακό (1960–61, 1962–63, 1977–78, 1981–82, 1987–88, 1996–97, 1999–2000, 2016–17), Ναντ (1964–65, 1965–66, 1972–73, 1976–77, 1979–80, 1982–83, 1994–95, 2000–01)
- 7 κατακτήσεις: Λιόν (2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08)
- 6 κατακτήσεις: Ρεμς (1948–49, 1952–53, 1954–55, 1957–58, 1959–60, 1961–62), Μπορντό (1949–50, 1983–84, 1984–85, 1986–87, 1998–99, 2008–09)
- 4 κατακτήσεις: Λιλ (1945–46, 1953–54, 2010–11, 2020–21), Νις (1950–51, 1951–52, 1955–56, 1958–59)
- 2 κατακτήσεις: Σοσό (1934-35, 1937-38), Σετ (1933-34, 1938-39)
- 1 κατάκτηση: Ολιμπίκ Λιλουά (1932-33), Ρασίνγκ Παρί (1935-36), Ρουμπέξ Τουρκουάν (1946-47), Οσέρ (1995-96), Λανς (1997-98), Μονπελιέ (2011-12)
