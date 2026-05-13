Ο ταλαντούχος φορ του ΠΑΟΚ Ανέστης Μύθου έπειτα από τα γκολ με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό σκόραρε κι εναντίον της ΑΕΚ.

Ο Ανέστης Μύθου ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ, τον κράτησε ζωντανό για τη δεύτερη θέση και διατήρησε το αήττητο της Τούμπας για τη σεζόν που ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή.

Ο φορ του ΠΑΟΚ στις 22 Μαϊου θα κλείσει τα 19 του χρόνια. Την τρέχουσα σεζόν έδειξε το ταλέντο του, έκανε το πρώτο βήμα και έχει 23 συμμετοχές με 6 γκολ. Τα μισά είναι σε ντέρμπι! Μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, πλήγωσε και την ΑΕΚ.

Ο Μύθου στις 21/12/25 σκόραρε για το 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, για τον δεύτερο γύρο, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Στις 14/1/26 ο Μύθου άνοιξε το σκορ στην άνετη νίκη-πρόκριση επί του Ολυμπιακού με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ο νεαρός επιθετικός σκόραρε για το 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Έχει σημειώσει γκολ επίσης στην Ευρώπη κόντρα στη Λουντογκόρετς και στο Κύπελλο εναντίον της ΑΕΛ Novibet και της Μαρκό.

Μετά το ματς με την Ένωση ο Μύθου δήλωσε στη Nova: «Δεν είμαστε ποτέ φοβισμένοι. Δεν μπαίνουμε ποτέ φοβισμένοι. Στην αρχή μπήκαμε κάπως, αλλά μετά με τις αλλαγές επανήλθαμε και ήμασταν καλύτεροι. Μπορούσαμε παραπάνω γκολ».

Για την αντίδραση στο φινάλε του αγώνα ο Μύθου είπε: «Είναι η νοοτροπία που έχει η ομάδα. Πάντα στα δύσκολα πρέπει να αντιδράμε. Αυτό κάναμε, αλλά δεν καταφέραμε την ανατροπή. Ίσως έπρεπε κάτι παραπάνω, προχωράμε».

Όσο για το γκολ, αυτή είναι η δουλειά μας. Όποιος καλείται να αγωνιστεί πρέπει να δείχνει πράγματα, αυτό έκανα από πλευράς μου».

Για το τι συνέβη στον ΠΑΟΚ το τελευταίο τρίμηνο: «Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, αν φταίει ένα πράγμα. Αλήθεια δεν ξέρω τι πήγε στραβά, αλλά είναι κάτι που πρέπει να δούμε και να αντιδράσουμε».

Για το αν αδίκησαν τους εαυτούς τους: «Μπορούσαμε περισσότερα πράγματα για τα 100 χρόνια. Το χρωστούσαμε στους οπαδούς, τον σύλλογο και τους εαυτούς μας».

Για τη 2η θέση: «Έμεινε ένα τελευταίο ματς, ναι είναι στόχος το Champions League. Πρέπει να αγωνιστούμε εκεί ή να προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε στο Champions League».

Για τον στόχο του: «Να παίζω να βάζω γκολ. Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, πάντα ζητάω παραπάνω από τον εαυτό μου».



