Ο κόσμος του Ολυμπιακού χειροκρότησε θερμά τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ μετά το 1-0 με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Μετά την λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και το 1-0 των Ερυθρόλευκων ο κόσμος χειροκρότησε τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Οι παίκτες πήγαν και προς το μέρος της Θύρας 7 όπου και εκεί εισέπραξαν το χειροκρότημα. Το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός παρακολούθησαν 30.500 φίλαθλοι.