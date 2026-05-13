Ολυμπιακός: Το χειροκρότημα των φίλων των Ερυθρόλευκων στους παίκτες
Ο κόσμος του Ολυμπιακού χειροκρότησε θερμά τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ μετά το 1-0 με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.
Μετά την λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και το 1-0 των Ερυθρόλευκων ο κόσμος χειροκρότησε τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Οι παίκτες πήγαν και προς το μέρος της Θύρας 7 όπου και εκεί εισέπραξαν το χειροκρότημα. Το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός παρακολούθησαν 30.500 φίλαθλοι.
🔴👏 Το χειροκρότημα των φίλων του Ολυμπιακού μετά τη νίκη των Πειραιωτών κόντρα στον Παναθηναϊκό!#OlympiacosFC pic.twitter.com/ih7YUGKri2— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 13, 2026
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
