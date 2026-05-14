Premier League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι

Δείτε το πρόγραμμα Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι έως το τέλος της σεζόν της Premier League, καθώς και τη βαθμολογία.

Η Σίτι συνεχίζει να διατηρεί ζωντανή τη μάχη για τον τίτλο στην Premier League, ασκώντας πίεση στην Άρσεναλ. Με τη νίκη 3-0 απέναντι στην Πάλας, η διαφορά μειώθηκε ξανά στους δύο βαθμούς. Η εμφάνιση της Σίτι ήταν απόλυτα επαγγελματική, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να κρύβει δυσκολίες. Η ομάδα του Γκουαρδιόλα έδειξε σοβαρότητα, είχε ουσία και δυο στροφές πριν το τέλος το θρίλερ συνεχίζεται. Οι Πολίτες θα αντιμετωπίσουν την επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας την Μπόρνμουθ, ενώ η Άρσεναλ φιλοξενεί την υποβιβασμένη Μπέρνλι.

Η βαθμολογία

1. Άρσεναλ 79 (+42)

2. Μάντσεστερ Σίτι 77 (+43)



Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

18/5 Μπέρνλι (εντός)

24/5 Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι