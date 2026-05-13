Λουτσέσκου: «Μας αφήνει πικρή γεύση το αποτέλεσμα»

Οι δηλώσεις του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου μετά την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την ισοπαλία με την ΑΕΚ, αφού η δεύτερη θέση δεν εξαρτάται πλέον μόνο από το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός του Δικεφάλου μετά το ματς δήλωσε:

«Μας αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα. Όπως είπα και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας και φάνηκε σήμερα. Όπως και η ΑΕΚ δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση της.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάσαμε τον ρυθμό ώστε να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Κινδυνέψαμε στις μεταβάσεις και έτσι δεχθήκαμε το γκολ. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, κρατάμε μόνο την αντίδραση.

Τη μεγαλύτερη διαφορά την κάνει η αντίδραση. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο σήμερα, ειδικά όταν παίζουν δύο κουρασμένες ομάδες. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, η κάθε ομάδα είχε τις ευκαιρίες της».



