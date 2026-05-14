Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Λανς και κατέκτησε τον τίτλο της Ligue 1.

Μία αγωνιστική πριν το τέλος της σεζόν στη Ligue 1, η Παρί Σεν Ζερμέν στέφθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια Γαλλίας! Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Λανς σε εξ αναβολής αναμέτρηση και σφράγισε την κούπα, την οποία πανηγύρισε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και για 14η φορά στην ιστορία της.

Το σκορ άνοιξε κρίθηκε στο 29ο λεπτό, όταν μετά από λάθος στην άμυνα της Ρασίνγκ, ο Ντεμπελέ έκλεψε και τροφοδότησε τον Κβαρατσχέλια, που τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 1-0. Ο Εμπάιγ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις του αγώνα, με τους Παριζιάνους να στρέφονται πλέον στον τελικό του Champions League ενάντια στην Άρσεναλ σε 2,5 εβδομάδες.

Μπρεστ-Στρασβούργο 1-2

Σε αδιάφορη βαθμολογικά εξ αναβολής αναμέτρηση, το Στρασβούργο επικράτησε 2-1 της Μπρεστ εκτός έδρας. Το ματς κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο, με τους Αλσατους να προηγούνται στο ένατο λεπτό με τον Μπάρκο και τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με τον Αζόρκ ένα τετράλεπτο μετά. Εντέλει, ο Νανάσι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 20'.