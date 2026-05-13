Μεντιλίμπαρ: «Το συζητήσαμε και είπαμε θέλουμε τη νίκη για τον κόσμο»

Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου της νίκης επί του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης» δήλωσε ικανοποιημένος από την ομάδα του. Σχολίασε πώς οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερα γκολ και επίσης είπε ότι όλοι ήθελαν τη νίκη για τον κόσμο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο έμπειρος προπονητής:

- Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και επίσης προβληματιστήκατε πάλι με τις πολλές χαμένες ευκαιρίες;

Φυσικά και με απασχολεί το γεγονός ότι χάνουμε τόσες ευκαιρίες γιατί θέλουμε να τελειώνουμε τα ματς νωρίτερα και δε θέλαμε να αφήνουμε τον αντίπαλο να ελπίζει. Με τις ευκαιρίες που είχαμε έπρεπε να είχαμε βάλει και άλλα γκολ. Όμως σε ένα ντέρμπι παίζει και ο αντίπαλος και αμύνεται. Οι αριθμοί όμως δείχνουν ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αυτό δε φαίνεται στο αποτέλεσμα με το ένα γκολ.

- Πόσο σας ικανοποιεί το γεγονός ότι ο αντίπαλός σας δεν είχε ούτε μία τελική στην εστία;

Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι στην άμυνα ήμασταν αποτελεσματικοί. Στην επίθεση τα πηγαίνουμε καλά μέχρι την τελική μας προσπάθεια, δημιουργούμε ευκαιρίες αλλά δε σκοράρουμε. Στην άμυνα ήμασταν αποτελεσματικοί γιατί δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μας απειλήσει, αλλά όταν το ματς είναι στο 1-0 πάντα υπάρχει ο κίνδυνος από τον αντίπαλο.

- Σε μία διαδικασία όπως τα Play Offs μία ομάδα χρειάζεται περισσότερους Ροντινέϊ στο γήπεδο;

Η αλήθεια είναι πως είναι ένας ανταγωνιστικός ποδοσφαιριστής και αρκετά επιθετικός. Μας αρέσει αυτήν τη στιγμή και θέλουμε να παίζει όσο πιο ψηλά γίνεται, όχι μόνο για τα γκολ αλλά γιατί δίνει πολλά. Δημιουργεί κίνδυνο, κάνει καλές σέντρες και μας αρέσει όταν αγωνίζεται ψηλά στο γήπεδο.

- Αισθάνεστε κάπως εκνευρισμένος για ορισμένα αποτελέσματα του πρωταθλήματος, ενώ θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά; Επίσης ένα σχόλιο ενόψει της Νέας Φιλαδέλφειας όπου η ομάδα πρέπει να πάρει τη νίκη για τη δεύτερη θέση.

Πρέπει να νικήσουμε στο τελευταίο ματς και πάμε προετοιμασμένοι για τον αγώνα. Περισσότερο πρέπει να προετοιμαστούμε πνευματικά γιατί σωματική κούραση σίγουρα θα υπάρχει. Ήταν περίεργο το πρόγραμμα της Super League γιατί κάναμε μέσα σε έναν μήνα τρία ματς και τώρα κάναμε τα ίδια παιχνίδια σε μία εβδομάδα. Οι βαθμοί φυσικά και δε μας ικανοποιούν, αλλά στο ποδόσφαιρο μετρούν τα γκολ και οι βαθμοί, δε σκοράραμε και δεν πήραμε τις νίκες, δεν έχει σημασία ότι ήμασταν καλοί. Η ΑΕΚ ήταν καλή στα playoffs και πήρε τις νίκες που ήθελε και παίρνει τον τίτλο.

- Η κατάσταση των Έσε και Ζέλσον Μαρτίνς ενόψει ΑΕΚ;

Ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν έγινε αλλαγή για τραυματισμό: ήταν αλλαγή τακτικής. Ο Έσε δέχτηκε ένα χτύπημα και ελπίζουμε από αύριο να συνεχίσει κανονικά.

- Για πρώτη φορά με εσάς στον πάγκο ο Ολυμπιακός έδωσε ένα ματς χωρίς στόχο για την κατάκτηση κάποιου τίτλου, αλλά ο κόσμος ήταν εδώ και σας χειροκρότησε, τι σημαίνει αυτό για εσάς αλλά και την ομάδα.

Ήταν ένα από τα θέματα που συζητήσαμε πριν τον αγώνα. Θέλαμε τη νίκη για τον κόσμο μας γιατί είναι πάντα μαζί μας και μας στηρίζει. Θέλαμε τη νίκη για τον κόσμο μας. Υπήρχε φυσικά το κίνητρο της δεύτερης θέσης, δεν είναι λίγο να είσαι σε αυτήν τη θέση και να διεκδικήσεις την πρόκριση στο Champions League. Δεν θέλαμε να παρουσιαστούμε χωρίς κίνητρο, θέλαμε τη νίκη για τον κόσμο μας αλλά και για τη πιθανότητα να προκριθούμε στο Champions League.