Πέρεθ: «Θέλω να συνεχίσω και να πάρω και άλλα Champions League»

Δείτε όλα όσα ανέφερε ο Φλορεντίνο Πέρεθ στη συνέντευξη που παρέθεσε στο κανάλι La Sexta.

Για όλους και για όλα μίλησε ο Φλορεντίνο Πέρεθ! Ο ισχυρός άντρας της Ρεάλ Μαδρίτης, που προκήρυξε πρόωρες εκλογές εν μέσω της κρίσης που έχει δημιουργηθεί στον σύλλογο, παρέθεσε συνέντευξη στο La Sexta και αναφέρθηκε σε ποικίλα θέματα που αφορούν τον σύλλογο.

Μεταξύ άλλων, ο ισχυρός άντρας της Βασίλισσας ξεκαθάρισε πως θέλει να συνεχίσει στην προεδρία, αναφέροντας όλα όσα τον έχουν πειράξει με τον τελευταίο καιρό, καθώς και στο ενδεχόμενο να έχει ισχυρό αντίπαλο στις επικείμενες εκλογές. Ο Πέρεθ μίλησε επίσης για την απόλυση του Αλόνσο αλλά και τη σχέση που δεν θέλει να έχει με την Μπαρτσελόνα, όσο... ανακρινόταν για περίπου 45 λεπτά από τον Ζόσεπ Πεδρεδόλ.

Αναλυτικά όλα όσα ειπώθηκαν:

Διαβάσατε ABC;

«Όχι. Η τελευταία φορά που διάβασα ήταν χθες, όταν πριν μπω στη συνέντευξη Τύπου είδα ένα μήνυμα που έλεγε ότι είμαι κουρασμένος. Αν είμαι κουρασμένος, είναι από τη δουλειά. Αλλά αυτό που θέλουν να περάσουν είναι ότι είμαι εξαντλημένος, ότι έχω ασθένειες. Και είναι πολύ δύσκολο να συμβιώνεις με αυτές τις ψευδείς φήμες και με αυτά τα μέσα που τα διαδίδουν».

Τι είναι αυτό που σας πονά περισσότερο;

«Όλες οι ψευδείς φήμες. Είναι προσωπικές συκοφαντίες, ο σύλλογος, που έχει οικονομική και κοινωνική υγεία».

Χρειάζεται να στοχοποιείτε δημοσιογράφους;

«Αντέχω τα πάντα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ζεις μέσα σε αυτό το κλίμα εχθρότητας. Και είπα τέλος».

Θέλετε να συνεχίσετε;

«Φυσικά. Και να κερδίσω πολλά ακόμη Champions League. Εσείς πιστεύετε κι εσείς ότι είμαι άρρωστος;»

Πιστεύετε πραγματικά ότι υπάρχει οργανωμένη εκστρατεία;

«Φυσικά. Κληρονόμησα αυτόν τον σύλλογο όταν υπήρχε ένας δημοσιογράφος του οποίου το όνομα δεν θέλω να αναφέρω. Δεν μιλάω με δημοσιογράφους γιατί, πρώτον, είμαι πολύ απασχολημένος. Έχω μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Δεν δίνω συνεντεύξεις γιατί θεωρώ ότι δεν είναι καλό να δίνω συνεντεύξεις».

Δύο χρόνια χωρίς τίτλους

«Έχουμε φτάσει να απαξιώνουμε όσα έχουμε. Πέρυσι κερδίσαμε το UEFA Super Cup και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Αυτά δεν μετρούν πια; Ας μην τα φτάνουμε όλα στα άκρα. Πρόκειται για οργανωμένη εκστρατεία. Εγώ δεν είμαι ο ιδιοκτήτης της Ρεάλ, είναι τα μέλη. Μέσα σε αυτή τη σύγκρουση, αποφάσισα να προκηρύξω εκλογές. Σε αυτή τη διαρκή κατάσταση αστάθειας, έπρεπε να το κάνω».

Δεν γνωρίζετε τον κύριο Ρικέλμε;

«Δεν γνωρίζω αυτόν τον κύριο. Όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές το 2000, δεν ζήτησα να αναβληθούν. Κατέβηκα και τις κέρδισα».

Σας ανησυχούν οι αποδοκιμασίες στο Μπερναμπέου;

«Όχι. Είμαι εδώ ένα τέταρτο του αιώνα.. Πιστεύετε ότι σε αυτό το σημείο θα με επηρεάσει; Μου έχουν πει τα πάντα. Εγώ δεν θέλω αυτό το κλίμα. Θέλω να κατέβουν όσοι υποψήφιοι θέλουν. Λέω στα μέλη ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και θεωρώ πολύ άσχημο να αποδοκιμάζουν τους παίκτες. Όσο για τους καβγάδες... Κάθε χρόνο τσακώνονταν αρκετοί παίκτες. Όταν κάτι γίνεται δημόσιο, είναι επειδή κάποιος θέλησε να γίνει γνωστό».

Ξέρετε ποιος το διέρρευσε;

«Ναι, το υποψιαζόμαστε. Μετά από αυτό, όλα είναι χάος, καταστροφή... Έλεος πια!»

Ο κόσμος περίμενε ότι με τον Μπαπέ η Ρεάλ θα ήταν καλύτερη

«Φέτος δεν πήγαν τα πράγματα όπως θέλαμε, αλλά κάναμε και καλά πράγματα. Η αρχή όλων ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Δεν καταφέραμε να ανακτήσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Βγήκαμε δεύτεροι, δηλαδή η Ατλέτικο τι πρέπει να κάνει; Και οι υπόλοιποι;»

Η εικόνα που έδωσε χθες ο Φλορεντίνο Πέρεθ

«Είναι η εικόνα κάποιου που έχει κουραστεί να ακούει όλα αυτά. Και το είπα στους δημοσιογράφους».

Σχόλια που χαρακτηρίστηκαν σεξιστικά

«Η ίδια το εξήγησε, ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα μαζί μου. Με γνωρίζει όλος ο κόσμος πλέον. Η καημένη σήκωνε το χέρι της και εκείνος που έπρεπε να της δώσει τον λόγο δεν της τον έδινε. Το να πεις “αυτό το κορίτσι” θεωρείται υποτιμητικό; Το έχουμε παρακάνει».

Οι επικρίσεις της Ιρένε Μοντέρο

«Αυτοί που έγραφαν ήταν αθλητικοί δημοσιογράφοι, τους γνωρίζω όλους. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εκείνη η δημοσιογράφος δεν ήταν αθλητική δημοσιογράφος. Απλώς είναι όλοι εναντίον μου».

Γιατί πιστεύετε ότι ενοχλείτε τόσο πολύ;

«Όχι, όχι. Θέλουν να επηρεάσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και με εμένα δεν θα την επηρεάσουν. Από το 2000 δεν με έχουν επηρεάσει, αλλά έχω καλές σχέσεις με όλους. Εκτός από εκείνους που διαδίδουν ψέματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν τα μέλη να έχουν εξουσία, ενώ εγώ θέλω να αποφασίζουν τα μέλη».

Μεταπώληση εισιτηρίων

«Φέτος αποβάλαμε 1.600 μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης που εμπορεύονταν παράνομα εισιτήρια διαρκείας».

Πιθανή αγωγή από την Μπαρτσελόνα

«Θα κάνουν πολύ καλά. Αν πιστεύουν ότι πρέπει να μας μηνύσουν... Εγώ δεν είχα μάθει για την υπόθεση Νεγκρέιρα μέχρι πριν από τρία χρόνια. Ο πρώτος που παρουσιάστηκε ως ζημιωθείς ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε συνειδητοποίησα ότι η Μπαρτσελόνα πλήρωνε επί περισσότερες από δύο δεκαετίες».

Πιστεύετε ότι η Δικαιοσύνη θα σας δικαιώσει;

«Πιστεύω πως ναι. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε στην UEFA όλα τα έγγραφα αυτών των ετών. 500 σελίδες. Πολύ σημαντική τεκμηρίωση. Έχουμε καταγράψει, χρόνο με τον χρόνο, όλους τους βαθμούς που μας αφαίρεσαν με προκλητικό τρόπο. Φέτος μας στέρησαν μεταξύ 16 και 18 βαθμών. Ο Τσέφεριν μάς είπε ότι είμαστε στο δικαίωμά μας».

Η European Super League

«Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάς δικαίωσε και έχουμε το δικαίωμα να δημιουργήσουμε τη Super League. Και ως τέτοιοι, έχουμε υποστεί ζημιά. Αλλά εγώ δεν θέλω χρήματα, θέλω το καλύτερο για το ποδόσφαιρο. Συνεργαζόμαστε τώρα με την UEFA, με πολύ καλή σχέση. Θέλουμε να βελτιώσουμε το ποδόσφαιρο και η UEFA έχει αλλάξει άποψη».

Οι συναυλίες στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου

«Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει καμία ευθύνη. Θα διαπραγματευτούμε με την περιφέρεια ώστε να μας δώσουν κανόνες».

Περιμένατε τόσα προβλήματα;

«Όχι. Αλλά όλοι είναι εναντίον μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ ισχυρή. Εργαζόμαστε πάνω σε όλα όσα μας έχει ζητήσει η Περιφέρεια και πρέπει να υπάρξει νομοθεσία που να επιτρέπει τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Δεν βγάζουμε χρήματα από τις συναυλίες, είναι θέμα φήμης. Πιστεύω ότι οι συναυλίες θα επιστρέψουν στο Μπερναμπέου».

Αξίζει όλη αυτή η πίεση;

«Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η εχθρότητα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ότι ο Φλορεντίνο τελείωσε, ότι έχει εξαφανιστεί... Δεν δίνω συνεντεύξεις. Πρέπει να έχω μια πολύ διακριτική ζωή».

Σας αρέσει ο Μουρίνιο;

«Μου αρέσουν όλοι οι προπονητές. Ήταν μαζί μας, ανέβασε την ανταγωνιστικότητα της ομάδας. Δεν είναι αλήθεια ότι εγώ επιλέγω τους προπονητές».

Υπάρχει ένταση στα αποδυτήρια;

«Όχι. Τα πάνε μια χαρά μεταξύ τους. Οι καβγάδες στις προπονήσεις υπήρχαν πάντα. Ρωτήστε οποιονδήποτε σύλλογο. Αυτό που δεν υπάρχει όμως είναι η κακή πρόθεση αυτής της οργανωμένης εκστρατείας».

Κάνατε λάθος με την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο;

«Όχι. Δεν κάναμε προετοιμασία. Όταν δεν κάνεις προετοιμασία, καταρρέεις σωματικά. Πιστεύαμε ότι με την αλλαγή θα το λύναμε, αλλά κράτησε λίγο και μετά ξαναέπεσαν».

Έχει υπερβολική δύναμη τα αποδυτήρια;

«Όχι. Οι προπονητές κάνουν κουμάντο. Αυτό που είπα, ότι “κακόμαθα τους παίκτες”, δεν ξέρω γιατί το είπα. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με κανέναν παίκτη. Ούτε τότε. Σας το ορκίζομαι».

Είναι ο Μπαπέ αφοσιωμένος;

«Ο Μπαπέ είναι παίκτης της Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι, δεν γίνεται να λέμε ότι δεν βάζει γκολ. Αλλά κάτι πρέπει να βελτιωθεί. Μας έχει πονέσει ο αποκλεισμός στο Champions League, εκείνος ο διαιτητής που μας έβαλαν... Θέλω να πιστεύω ότι δεν το έκανε κακόβουλα, απλώς δεν κατάλαβε τι συνέβαινε».

Θα υπάρξουν μεταγραφές την επόμενη σεζόν;

«Φυσικά. Πάντα υπήρχαν μεταγραφές, πάντα φέρναμε τους καλύτερους. Έφερα τον Φίγκο, τον Κακά, τον Ρονάλντο, τον Μπέκαμ... Όταν υπάρχει κάποιος πραγματικά καλός, πάω να τον πάρω. Ο Χάαλαντ; Εγώ δεν εκφράζω άποψη γι’ αυτό. Είναι δουλειά της αθλητικής διεύθυνσης, δεν παρεμβαίνω στις αποφάσεις της»

Θα θέλατε ένα debate με τον άλλο υποψήφιο;

«Εγώ δεν είχα ποτέ debate πρόσωπο με πρόσωπο. Να κατέβει, να εμφανιστεί δημόσια. Να παρουσιάσει την εγγύησή του, που πρέπει να είναι δική του. Εγώ θέλω να τελειώσει όλη αυτή η αναστάτωση και να επιστρέψει η κανονικότητα».

Θα θέλατε να αναλάβει ο Μουρίνιο;

«Πόσο επίμονος είστε με τον Μουρίνιο. Με τον Μουρίνιο δεν μίλησα ούτε όταν ήρθε εδώ (σ.σ. στο παιχνίδι με την Μπενφίκα)».

Θα ανανεώσετε το συμβόλαιο του Βινίσιους;

«Μα εγώ δεν κάνω τις ανανεώσεις. Ο Βινίσιους μού φαίνεται ένας από τους μεγάλους παίκτες που έχει η Ρεάλ Μαδρίτης. Τα δύο τελευταία Champions League τα κέρδισε εκείνος. Δεν υπάρχει βιασύνη για την ανανέωσή του, έχουμε όλη τη σεζόν για να μιλήσουμε. Νομίζετε ότι αποφασίζω για τα πάντα, αλλά αυτό είναι δουλειά της αθλητικής διεύθυνσης».

Η σχέση με την Μπαρτσελόνα έχει διαρραγεί;

«Είναι εντελώς διαρρηγμένη. Δεν θέλω να έχω σχέση με έναν σύλλογο που πλήρωνε διαιτητές επί δύο δεκαετίες. Θέλω να δράσει η Δικαιοσύνη».