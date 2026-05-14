Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ που έπαιξε στην Τούμπα με τη νοοτροπία του νικητή που τη διακρίνει, δείχνοντας γιατί κατέκτησε πανάξια τον τίτλο τη φετινή σεζόν.

Η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που έχει εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, έχοντας πανηγυρίσει αυθόρμητα το πρωτάθλημα και ειδικά με τον τρόπο που συνέβη στο φινάλε, να παρουσιαστεί τόσο ανταγωνιστική στο αμέσως επόμενο παιχνίδι και μάλιστα μετά από τρεις μέρες. Αυτό ήταν το βασικό ζητούμενο για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είχε καταστήσει σαφές στους παίκτες της ΑΕΚ ότι τόσο στο χθεσινό ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όσο και στο τελευταίο παιχνίδι στη φιέστα με τον Ολυμπιακό, περίμενε να δει τη συγκέντρωση, το μαχητικό πνεύμα και τη θέληση για νίκη λες και παιζόταν ακόμα η διεκδίκηση του τίτλου.

Με λίγα λόγια αυτό που επιθυμούσε να δει ο Νίκολιτς ήταν η ταυτότητα της φετινής ομάδας που έχει δημιουργήσει, με τη νοοτροπία του νικητή που τη χαρακτηρίζει και αυτό ακριβώς παρουσίασαν οι κιτρινόμαυροι στη Θεσσαλονίκη δείχνοντας για ποιον λόγο κατέκτησαν φέτος πανάξια το πρωτάθλημα. Μπορεί στο τέλος η ΑΕΚ να δέχθηκε ένα γκολ από στατική φάση που διαμόρφωσε το τελικό 1-1, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να χαλάσει τη συνολική εικόνα της. Ήταν καλύτερη, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, πέτυχε αυτό που άξιζε με το γκολ του Γιόβιτς παίρνοντας το προβάδισμα σε εκείνο το σημείο και ο Νίκολιτς παραδέχθηκε πως η ομάδα του έδειξε απόλυτο επαγγελματισμό και σοβαρότητα ως πρωταθλήτρια.

Άλλωστε και ο ίδιος ο Νίκολιτς και πριν και κατά τη διάρκεια του ματς επιβεβαίωσε ότι η ΑΕΚ ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για να πάρει τη νίκη και όχι για να βγάλει απλά την υποχρέωση σε μια αδιάφορη για αυτήν βαθμολογικά προτελευταία αγωνιστική. Και μάλιστα ενώ προερχόταν από τα έντονα συναισθήματα της βραδιάς του τίτλου την Κυριακή, με τη φιέστα να ακολουθεί σε λίγες μέρες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ενδεκάδα που παρέταξε ο Σέρβος τεχνικός έδειξε και την προσέγγισή του στο παιχνίδι, αλλά και οι αλλαγές του ήταν προς την ίδια κατεύθυνση όταν με το σκορ στο 0-0 έριξε μέσα και τον Γιόβιτς και τον Κουτέσα ψάχνοντας τον τρόπο για να πάρει το προβάδισμα. Και οι δυο αλλαγές αυτές συνεργάστηκαν άψογα με τον Κουτέσα να στρώνει όμορφα στον Γιόβιτς και τον τελευταίο να ξεδιπλώνει ξανά την μπόλικη ποιότητα που κουβαλάει. Κοντρόλ, τελείωμα και η μπάλα στα δίχτυα.

Η ΑΕΚ γενικότερα δεν έσβησε από εντάσεις μετά την ανατροπή τίτλου στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είχε τρεξίματα, ρυθμό, έβγαλε πολύ όμορφες συνεργασίες με την μπάλα κάτω χτίζοντας ωραίες επιθέσεις και φυσικά ήταν αυτή που απείλησε περισσότερες φορές στο παιχνίδι. Με κορυφαίες ευκαιρίες πριν το γκολ του Γιόβιτς, την κεφαλιά του Βάργκα στο πρώτο μέρος που βγάζει με εκπληκτική εκτίναξη ο Παβλένκα, με το δοκάρι στο δεύτερο μέρος από τον Ζίνι που ήταν ο πιο επιδραστικός παίκτης των κιτρινόμαυρων και με το πλασέ του Ζοάο Μάριο αμέσως μετά που ανάγκασε τον Παβλένκα σε ακόμα μια σπουδαία επέμβαση. Ο Μπρινιόλι που έπαιξε βασικός μετά από πολύ καιρό στο πρωτάθλημα ήταν εκεί που έπρεπε όταν χρειάστηκε και μπορεί στη στατική φάση στην ισοφάριση του ΠΑΟΚ να υπήρξε ολιγωρία από τον Βίντα συγκεκριμένα, ωστόσο αυτό επαναλαμβάνουμε πως δεν μπορεί να μουτζουρώσει τη νέα πρωταθληματική εμφάνιση της ΑΕΚ.

Να μην ξεχάσουμε φυσικά να αναφέρουμε και το αήττητο σερί των 23 αγώνων που «τρέχει» πλέον η ΑΕΚ του Νίκολιτς που έχει κλείσει σχεδόν επτά μήνες χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Συνέπεια της παραπάνω νοοτροπίας και του αγωνιστικού πλάνου από τον Σέρβο τεχνικό. Οι κιτρινόμαυροι πλέον ετοιμάζονται για την πιο μεγάλη στιγμή της φιέστας με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή στης Φιλαδέλφειας τα μέρη για να σηκώσουν την κούπα, έχοντας ως στόχο πρώτα να επαναλάβουν άλλη μια τέτοια εμφάνιση για να κλείσουν με τον ιδανικότερο τρόπο τη φετινή επιτυχημένη σεζόν. Μια χρονιά που η ένωση με τον κόσμο της ήταν ξανά μοναδική, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στη Θεσσαλονίκη κατά την άφιξη και την αναχώρησή της, αλλά και με την επιστροφή της στην Αθήνα.