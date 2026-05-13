Δείτε τη Χρυσή Βίβλο του Coppa Italia μετά την επικράτηση της Ίντερ στον τελικό με τη Λάτσιο.

Η Ίντερ επικράτησε 2-0 της Λάτσιο στον τελικό της Ρώμης και έκανε δικό της το Κύπελλο Ιταλίας, κάνοντας το νταμπλ και ανεβαίνοντας στις δέκα κατακτήσεις, μένοντας μόνη δεύτερη στη σχετική λίστα, πίσω μόνο από τη Γιουβέντους.



Οι δε Λατσιάλι, έμειναν στα επτά Κύπελλα και είναι τέταρτοι σε επιτυχίες. Σημειώνεται πως αυτή ήταν η πρώτη επiτυχία των Νερατζούρι στον θεσμό μετά από μία τριετία, την ώρα που η Λάτσιο δεν έχει σηκώσει την εν λόγω κούπα από το 2019.



Η Χρυσή Βίβλος