Ιταλία: Η Χρυσή Βίβλος του Coppa Italia
Η Ίντερ επικράτησε 2-0 της Λάτσιο στον τελικό της Ρώμης και έκανε δικό της το Κύπελλο Ιταλίας, κάνοντας το νταμπλ και ανεβαίνοντας στις δέκα κατακτήσεις, μένοντας μόνη δεύτερη στη σχετική λίστα, πίσω μόνο από τη Γιουβέντους.
Οι δε Λατσιάλι, έμειναν στα επτά Κύπελλα και είναι τέταρτοι σε επιτυχίες. Σημειώνεται πως αυτή ήταν η πρώτη επiτυχία των Νερατζούρι στον θεσμό μετά από μία τριετία, την ώρα που η Λάτσιο δεν έχει σηκώσει την εν λόγω κούπα από το 2019.
Η Χρυσή Βίβλος
- Γιουβέντους 15
- Ίντερ 10
- Ρόμα 9
- Λάτσιο 7
- Φιορεντίνα, Νάπολι 6
- Τορίνο, Μίλαν 5
- Σαμπντόρια 4
- Μπολόνια, Πάρμα 3
- Βάντο, Τζένοα, Βενέτσια, Αταλάντα, Βιτσέντσα 1
