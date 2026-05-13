Ημέρες ευτυχίας για τους φίλους της ΑΕΚ, καθώς ο Δικέφαλος δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε εξασφάλισε μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορία του. Παρόλο που η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήγε στην Τούμπα βαθμολογικά αδιάφορη έφτασε κοντά στη νίκη, όμως ισοφαρίστηκε λίγο πριν το φινάλε.

Κατά την αναχώρηση της αποστολής των πρωταθλητών περισσότεροι από 150 Ενωσίτες έδωσαν το παρών στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αποθέωσαν τους θριαμβευτές της σεζόν για την τεράστια επιτυχία τους.

Το... πάρτι των πρωταθλητών θα έχει και συνέχεια, καθώς η Original 21 έδωσε «ραντεβού» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στις 00:00, ώστε να αποθεώσουν ξανά την ΑΕΚ ενόψει της φιέστας της Κυριακής.