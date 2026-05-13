Ο Βραζιλιάνος έδειξε ξανά ότι ξέρει πολύ καλά το τι σημαίνει Ολυμπιακός και βγάζει διαρκώς ψυχή αλλά και πάθος. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ροντινέϊ. Ναι έχει μεγαλώσει. Ναι αμυντικά δεν είναι ο πιο συνεπής. Ναι έχει αδυναμίες στο παιχνίδι του. Ωστόσο η αγωνιστική... σούμα μετά από 4 αγωνιστικές στα Play Offs της Stoiximan Super League 1 δείχνει ότι αν και δεξιός μπακ είναι με διαφορά ο κορυφαίος εξτρέμ του Ολυμπιακού αυτό το διάστημα και επίσης είναι και ο πρώτος του σκόρερ σε αυτούς τους αγώνες με 3 τέρματα, εκ των οποίων 2 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο πάντα συμπαθής ‘Ρόντι’ το είχε γράψει σε ποστάρισμά του. Ότι πάντα θα τα δίνει όλα για την φανέλα του Ολυμπιακού και για όσο βρίσκεται σε αυτόν τον σύλλογο και αυτό κάνει. Με ψυχή, καρδιά και πάθος προσπαθεί να δώσει ότι έχει και δεν έχει και κακά τα ψέματα ήταν κομβικός και σε αυτό το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ξεκάθαρα όταν θα γυρίζουμε πίσω τον χρονοντούλαπο δεν θα αναφέρουμε ως την κορυφαία του σεζόν την φετινή (με τα χρώματα των Πειραιωτών), όμως αν μην τι άλλο στο κλείσιμό της έχει ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσημο. Και είναι δεδομένο πώς είναι παίκτης που ξέρει πολύ καλά το τι εστί Ολυμπιακός και οι απαιτήσεις του.

Τόσες χαμένες ευκαιρίες αλλά και πάλι καλύτερος του Παναθηναϊκού

Όπως είχε συμβεί και στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός έτσι και τώρα οι Ερυθρόλευκοι είχαν πολύ πιο καλό και πειστικό αγωνιστικό πρόσωπο από τους αντιπάλους τους. Άξιζαν τη νίκη και σε αυτόν τον αγώνα, όπου τους έμεινε ότι είναι έξαλλοι από την διαιτησία του Σλοβένου Ομπρένοβιτς και κυρίως για την φάση του ακυρωθέντος γκολ του Μπρούνο.

By the way ο Ολυμπιακός είχε ξανά τόσες και τόσες χαμένες ευκαιρίες. Με βάση τον αριθμό των φάσεων οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν δεδομένα να τελειώσουν τον αγώνα με ένα σκορ στο 2-0 (τουλάχιστον). Ευκαιρίες έχασαν ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον, ο Ταρέμι, ο Ελ Καμπί και όχι μόνο. Μία ακόμα παρατήρηση; Το τελείωμα με την σουτάρα του Μπρουνο δεν το έκανε κανείς. Θυμηθείτε επίσης την φάση με το κάκιστο τελείωμα του Ζέλσον Μαρτίνς από θέση βολής.

Ο κόσμος πάντως (με 30,500 φιλάθλους να βλέπουν τον αγώνα από κοντά) το χάρηκε αυτό το ματς υπό την έννοια ότι ήταν μία επικράτηση επί του αιωνίου αντιπάλου του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Και φυσικά ήταν και η τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων για φέτος, άρα είχε και αυτό την σημασία του για τον κόσμο καθώς θα περιμένει αρκετά για να ξαναδεί την αγαπημένη του ομάδα.