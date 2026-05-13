Τουμπά: «Κόντρα στον ΠΑΟΚ με σεβασμό στους οπαδούς μας»

Οι ατάκες του Αχμέντ Τουμπά για το τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος πάλεψε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μίλησε μετά το ματς για το τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στον τελευταίο τους αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλγερινός κεντρικός αμυντικός:

«Πάντα είναι δύσκολο να βρεις τα κατάλληλα λόγια μετά από ήττα. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, θέλαμε ένα άλλο αποτέλεσμα κι εμείς και οι φίλαθλοί μας. Είναι δύσκολο.

Όσον αφορά την βαθμολογική σημασία, τα πράγματα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.

Όμως θα πρέπει να παίξουμε με σεβασμό στους φιλάθλους μας, που πάντα μας στηρίζουν. Είναι ένας αγώνας σημαντικός για την ιστορία του Παναθηναϊκού. Πρέπει να μπούμε στο γήπεδο με ψυχή, με καρδιά».