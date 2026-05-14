Η ΑΕΚ θα περιμένει να μη χάσει η Χαρτς στην έδρα της Σέλτικ για να κάνει αποφασιστικό βήμα ώστε να είναι ισχυρή στα Play Offs του Champions League.

Η Σέλτικ δεν έκανε τη... χάρη στην ΑΕΚ ώστε να γίνει από απόψε το αποφασιστικό βήμα για να μπει ως ισχυρή στην κλήρωση για τα Play Offs του Champions League. Οι Πράσινοι νίκησαν στην έδρα της Μάδεργουελ με 3-2 χάρη σε πέναλτι του Ιχεανάτσο στο 90+9' και παραμένουν στο -1 από την πρωτοπόρο Χαρτς.

Εάν το Σάββατο (16/5, 14:30) η ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη δεν χάσει στο Celtic Park και στεφθεί πρωταθλήτρια τότε θα γίνει το αποφασιστικό βήμα ώστε ο Δικέφαλος να είναι ισχυρός στην κλήρωση.

Εκτός αυτού η Ένωση έχει και πιο... βατά ζητούμενα, καθώς την Κυριακή (πριν τη φιέστα με τον Ολυμπιακό) η ΛΑΣΚ θα πρέπει να μη χάσει στην έδρα της Αούστρια Βιέννης και η Γκιορ να νικήσει στην έδρα της αδιάφορης Κισβάρντα.

Η σχετική ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Απίστευτη εξέλιξη στη Σκωτία με τη Σέλτικ να κερδίζει 3-2 τη Μάδεργουελ με αμφισβητούμενο πέναλτι στις καθυστερήσεις, μετά από παρέμβαση του VAR, ενώ η Χαρτς είχε αγκαλιά το πρωτάθλημα με το 3-0 επί της Φόλκερκ σε ματς που μόλις είχε τελειώσει!

Για να έχουμε πλέον νέα πρωταθλήτρια Σκωτίας, εκτός Σέλτικ-Ρέιντζερς για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1984-85 και την Αμπερντίν του Αλεξ Φέργκιουσον, θα πρέπει η Χαρτς το απόγευμα του Σαββάτου να μην χάσει από τη Σέλτικ στο Σέλτικ Παρκ στο ντέρμπι τίτλου της τελευταίας αγωνιστικής!

Αν δεν είχε γίνει το 3-2 στις καθυστερήσεις, η Σέλτικ θα έπρεπε να κερδίσει τουλάχιστον με τρία γκολ διαφορά!

Αν ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο θαύμα της εφετινής σεζόν, η ΑΕΚ θα θέλει την Κυριακή δύο ακόμα πρωταθλήτριες, προκειμένου να τσεκάρει το γκρουπ των ισχυρών στα πλέι οφ του Champions League! Στην Αυστρία τη ΛΑΣΚ (και όχι τη Στουρμ Γκρατς) που της αρκεί και η ισοπαλία εκτός έδρας με την Αούστρια Βιέννης

Στην Ουγγαρία την Γκιόρ (και όχι τη Φερεντσβάρος) που χρειάζεται νίκη εκτός έδρας επί της αδιάφορης Κισβάρντα!

Και τα δύο αυτά ματς θα έχουν ολοκληρωθεί, πριν από τη στέψη της Ένωσης μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό!

Σε αυτό το ενδεχόμενο η ΑΕΚ θα έχει τον πέμπτο καλύτερο συντελεστή ολόκληρης της προκριματικής φάσης του Champions League (πίσω από Ερυθρό Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν, τις οποίες και αποφεύγει) και στις 3 Αυγούστου θα είναι στους ισχυρούς με υποψήφιους αντιπάλους τις Χαρτς, Βίκινγκ, ΛΑΣΚ και δύο ζευγάρια ανίσχυρων του τρίτου προκριματικού!

Εννοείται ότι αν δεν συμβεί αυτό μπορεί να υπάρξει υπέρ της ΑΕΚ αποκλεισμός ισχυρού (για παράδειγμα της Σλόβαν ή της Λεχ Πόζναν) στον δεύτερο προκριματικό!

Εξαιρετικά καθοριστικό ματς για τον δεύτερο με τα τωρινά δεδομένα Ολυμπιακό είναι αυτό της Παρασκευής ανάμεσα στην Αστον Βίλα και τη Λίβερπουλ! Και αυτό γιατί αν οι «χωριάτες» τερματίσουν στην 4η θέση της Πρέμιερ και την ερχόμενη Τετάρτη κατακτήσουν το Europa League, οι ερυθρόλευκοι θα αποφύγουν τον δεύτερο προκριματικό και θα ξεκινήσουν ισχυροί από τον τρίτο προκριματικό του League Path του Champions League με εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League και δύο προκρίσεις για τη League Phase του Champions League!».