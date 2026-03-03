Ο Φιλίπε Λουίς αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Φλαμένγκο, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Ζοσέ Μπότο, να τον αντικαθιστά με τον Λεονάρντο Ζαρντίμ.

Στη Βραζιλία αποτελεί συνήθης τακτική οι ομάδες να αλλάζουν τους προπονητές σαν τα πουκάμισα, με τον Φιλίπε Λουίς να μη γλιτώνει! Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Φλα αλλά και των Ατλέτικο Μαδρίτης & Τσέλσι αποχώρησε παρά το εντυπωσιακό 8-0 ενάντια στη Μαντουρέιρα για το πολιτειακό πρωτάθλημα Καριόκα, πληρώνοντας το μάρμαρο για την απώλεια των τίτλων του Super Cup και του Recopa Sudamericana - με την ομάδα να έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα εδώ και μία δεκαετία.

Αυτά βέβαια, με τη Φλαμένγκο να προέρχεται από την κατάκτηση επτά τίτλων υπό την καθοδήγηση του Λουίς, ο οποίος πρόλαβε μέσα σε ενάμιση χρόνο να γίνει ένας εκ των κορυφαίων, βάσει τροπαίων, προπονητής στην πλούσια ιστορία του συλλόγου!

Τη δε απόφαση για την απομάκρυνση του 40χρονου κόουτς πήρε ένας γνώριμός μας, με τον Ζοσέ Μπότο, που εργάστηκε στο παρελθόν στον ΠΑΟΚ, να έχει αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή στους Μαυροκόκκινους από τα τέλη του 2024. Μάλιστα, για να αντικαταστήσει τον Λουίς θα έρθει ένας άνθρωπος που επίσης έχει ελληνικό παρελθόν, καθώς ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Λεονάρντο Ζαρντίμ, είναι ο εκλεκτός για να αναλάβει τη Φλα... Ο Πορτογάλος προπονητής είναι ανενεργός από τον Δεκέμβριο, όταν και αποχώρησε από την Κρουζέιρο και είχε αναφέρει πως θα έμενε εκτός πάγκων για κάποιο χρονικό διάστημα, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.