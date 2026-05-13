Νίκολιτς: «Δείξαμε επαγγελματισμό, είμαστε οι πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς έμεινε ικανοποιημένος από τη νοοτροπία που έδειξαν οι παίκτες του κόντρα στον ΠΑΟΚ και πρόσθεσε πως έτσι θέλει να τους δει και απέναντι στον Ολυμπιακό για να κλείσει η ομάδα τη σεζόν με το αήττητο σερί που «τρέχει».

Το εγκώμιο των παικτών του για τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα που έδειξαν στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ μερικές μέρες μετά την εξασφάλιση του τίτλου έπλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ υπογράμμισε πως το ίδιο θέλει να δει και στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό για να επεκτείνει η ομάδα του το αήττητο σερί που τρέχει. Παράλληλα αποθέωσε τον Βάργκα για τη δουλειά που κάνει, μιλώντας και για τον τραυματισμό που αποκόμισε, ενώ αποκάλυψε πως ο Γκατσίνοβιτς θα κάνει μια επέμβαση στον μηνίσκο την Πέμπτη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου στην Τούμπα:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ήρθα εδώ για να συνεχίσουμε να παίζουμε το ποδόσφαιρό μας και να κλείσουμε τη σεζόν καλά. Έχουμε ένα αήττητο σερί 23 αγώνων πλέον, θέλαμε να το συνεχίσουμε. Δεχθήκαμε ένα αφελές γκολ στο τέλος γιατί ήμασταν μπροστά να σκοράρουμε, αλλά η απόδοση ήταν πολύ καλή. Είμαι ικανοποιημένος γιατί είχαμε δαπανήσει πολλά συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Οι παίκτες έδειξαν επαγγελματισμό, ήμασταν η καλύτερη ομάδα θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Τώρα έχουμε μια μέρα ρεπό και να προετοιμάσουμε την αναμέτρηση της Κυριακής για να κλείσουμε ωραία τη σεζόν κόντρα στον Ολυμπιακό στην έδρα μας».

Για τον τραυματισμό του Βάργκα και για τις βοήθειες που δίνει μπροστά: «Πρόκειται για έναν παίκτη εξαιρετικής ποιότητας. Δεν είναι μόνο τα τέρματα αλλά πολλά άλλα πράγματα. Είχε σήμερα μια φοβερή ευκαιρία. Βοηθάει στα στατικά, στον αέρα, βοηθάει στην κατοχή και τον καθιστά πολύ σημαντική μονάδα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γκολ, είναι πολλά ακόμα πράγματα. Δέχθηκε ένα χτύπημα στα πλευρά. Φαίνεται σαν μυϊκός σπασμός. Ελπίζουμε να μην είναι κάποιο ράγισμα, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει και έγινε αλλαγή. Ο Βάργκα είναι διαφορετικός από τον Ζίνι, όπως και ο Γιόβιτς έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όποιο δίδυμο κι αν επιλέξουμε είναι συμβατό. Με λυπεί ότι δεχθήκαμε το τέρμα στο τέλος, γιατί θεωρητικά αυτή τη ζώνη καλύπτει ο Βάργκα. Κάνει μια βρώμικη δουλειά αλλά είναι πολύ σημαντική».

Για το αν η ΑΕΚ έχει μεγάλο κίνητρο να μείνει αήττητη και απέναντι στον Ολυμπιακό: «Αυτό είναι το κίνητρο που μετέφερα στους παίκτες. Είμαστε πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Ξέρω καλά τους παίκτες και κανείς δεν θέλει να χάνει. Θέλουμε να κλείσουμε τη σεζόν με αυτό το αήττητο σερί και μετά μπροστά στους φιλάθλους μας να παρουσιάσουμε ένα ωραίο παιχνίδι και να τους κάνουμε χαρούμενους. Αυτό συνιστά μια επένδυση για το μέλλον. Μετά από δύο μέρες έντονων συναισθημάτων οι παίκτες έδειξαν επαγγελματισμό. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε».

Για το πως κατάφερε να περάσει τη δύσκολη φάση και να φέρει την ομάδα σε φόρμα κατακτώντας τον τίτλο: «Είχαμε την πιο σταθερή ομάδα σε όλη τη σεζόν. Τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, παρά τα όποια σκαμπανεβάσματα. Το μόνο που δεν καταφέραμε να κάνουμε καλά ήταν το Κύπελλο. Είχαμε σταθερότητα σε πνευματικό επίπεδο και σε φυσική κατάσταση. Περάσαμε την περίοδο προσαρμογής και το ξεπεράσαμε με την καλή δουλειά που γίνεται στα Σπάτα για να επανέρχονται οι παίκτες. Είμαστε μια καλή ομάδα, με καλούς παίκτες, είμαστε όλοι ενωμένοι και κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και έχουμε πολύ καλούς οπαδούς. Ο κόσμος μας αναγνωρίζει την προσπάθεια και ήταν πάντα δίπλα μας ακόμα περισσότεροι. Στα εκτός έδρας παιχνίδια, στην Ευρώπη, στις ανοικτές προπονήσεις. Δεν είναι δύσκολο για τον προπονητή να δώσει κίνητρο με αυτή την υποστήριξη».

Για το μεγάλο ρόστερ που είπε στη συνέντευξη στην Ουγγαρία προκειμένου η ομάδα να παλέψει για την είσοδο στη League Phase του Champions League: «Υπάρχει ενδιαφέρον το καταλαβαίνω. Αλλά ας τελειώσουμε πρώτα το πρωτάθλημα και θα μιλήσω για αυτά τα ζητήματα μετά».

Για τον τραυματισμό του Γκατσίνοβιτς: «Έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Στην προπόνηση πριν τον Παναθηναϊκό είχε ένα θέμα με τον μηνίσκο. Θα κάνει αύριο επέμβαση και θα είναι έτοιμος σε δύο με τρεις εβδομάδες. Αντιμετώπιζε και ένα θέμα με τη μύτη, οπότε θα μπορέσει να το ξεπεράσει και αυτό».