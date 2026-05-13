Ο επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε απέστειλε επιστολή στον Φλορεντίνο Πέρεθ αναφορικά με το μέλλον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα διοικητικά της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να προκηρύσσει πρόωρες εκλογές και έναν άνθρωπο να εμφανίζεται από το πουθενά και να δείχνει να... απειλεί τον εμβληματικό πρόεδρο της Βασίλισσας!

Ο λόγος για τον επιχειρηματία Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος απέστειλε μακροσκελή επιστολή στον ισχυρό άντρα του κλαμπ, όπου αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα πεπραγμένα του Πέρεθ στον προεδρικό θώκο των Μερένγκες, ζήτησε να γίνει διάλογος για το καλό του συλλόγου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να κατέβει ως αντίπαλος στις εκλογές...

Αναλυτικά:

Αξιότιμε πρόεδρε,

Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω, πριν από κάθε άλλη σκέψη, τον ειλικρινή μου σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου για όλα όσα έχετε προσφέρει στη Ρεάλ Μαδρίτης κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Υπό την ηγεσία σας, η Ρεάλ όχι μόνο κατέκτησε αξέχαστους τίτλους και κυριάρχησε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά ενίσχυσε επίσης την ανεξαρτησία της, το θεσμικό της κύρος και τη θέση της ως του πιο θαυμαστού αθλητικού οργανισμού στον κόσμο.

Ακριβώς λόγω του τεράστιου σεβασμού που εμπνέει η προσωπικότητά σας, επιτρέψτε μου να σας απευθύνω αυτές τις γραμμές από το Μεξικό, όπου βρίσκομαι για επαγγελματικούς λόγους και όπου πληροφορήθηκα το ενδεχόμενο μιας επικείμενης και ταχείας προκήρυξης εκλογών για την προεδρία του συλλόγου. Κατανοώ απολύτως ότι κάθε απόφαση που θα λάβετε θα καθοδηγείται από την αγάπη σας για τη Ρεάλ και από την επιθυμία σας να προστατεύσετε τον σύλλογο. Ακριβώς όμως λόγω της ιστορικής σημασίας της στιγμής που βιώνει σήμερα η ομάδα μας, πιστεύω ταπεινά ότι ο κόσμος της Ρεάλ αξίζει χρόνο, ηρεμία και περισυλλογή.

Ο σύλλογός μας, ύστερα από σχεδόν είκοσι χρόνια χωρίς μια πραγματικά συμμετοχική εκλογική διαδικασία, όπου τα μέλη καλούνται να οικοδομήσουν μαζί το μέλλον της Ρεάλ, εξακολουθεί να λειτουργεί με χρονικά πλαίσια που δεν ανταποκρίνονται στην ενίσχυση της συμμετοχής και της ακρόασης που απαιτούν οι σύγχρονες δημοκρατίες. Τα μέλη, διασκορπισμένα σε όλη την Ισπανία αλλά και στο εξωτερικό, αξίζουν χρόνο και ηρεμία ώστε να συζητήσουν με ψυχραιμία το μέλλον της Ρεάλ. Χρόνο για διάλογο σχετικά με το πώς θα διατηρηθούν οι αξίες που έκαναν αυτόν τον σύλλογο διαχρονικό: Η υποδειγματική στάση, η θεσμική κομψότητα, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο, η αριστεία, η ενότητα και η φιλοδοξία να συνεχίσει να αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς στον αθλητισμό.

Για όλους αυτούς τους λόγους, και με τον μέγιστο σεβασμό, θα ήθελα να σας μεταφέρω την πλήρη διάθεσή μας να συζητήσουμε από κοινού τις επόμενες ημέρες και να συμφωνήσουμε σε μια ευρύτερη διαδικασία, η οποία θα επιτρέψει και θα ενθαρρύνει την πραγματική συμμετοχή των μελών και των φιλάθλων της Ρεάλ στο μέλλον της. Όπως κι εσείς ο ίδιος αναφέρατε στη συνέντευξη Τύπου σας, μια πιο διαφανής και καινοτόμος διαδικασία, που θα αντιμετωπίσει τα διαχρονικά κενά γύρω, για παράδειγμα, από την επιστολική ψήφο ή από τη δυνατότητα ενημέρωσης και επικοινωνίας με τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μια συμφωνημένη διαδικασία για αυτή την εκλογική αναμέτρηση, που θα επιτρέψει να διασφαλιστούν ακόμη είκοσι χρόνια σταθερότητας, ηγεσίας και μεγαλείου για τη Ρεάλ, αποφεύγοντας να οδηγηθεί ο κόσμος της ομάδας σε μια περίοδο ρήξης, πόλωσης και εσωτερικής έντασης.

Οφείλω να καταστήσω σαφές, ώστε να αποφευχθούν υπαινιγμοί που θα αποπροσανατόλιζαν από τον τελικό στόχο αυτής της πρότασης διαλόγου και ενότητας, ότι πληρώ όλες τις οικονομικές και χρονικές προϋποθέσεις για να καταθέσω υποψηφιότητα. Διαθέτω την οικονομική δυνατότητα και τη χρηματοοικονομική εμπειρία που απαιτεί η Ρεάλ, όπως αποδείχθηκε και από την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση ομολόγων ύψους δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Cox, εταιρεία της οποίας είμαι Εκτελεστικός Πρόεδρος και κατέχω το 75%. Ωστόσο, πιστεύω ειλικρινά ότι η πορεία που σας προτείνω θα ήταν η καλύτερη για τα μέλη, για τον σύλλογο και για το μέλλον της ομάδας.

Οι πραγματικά αιώνιοι θεσμοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν να ενώνουν την εμπειρία με την ανανέωση, το παρελθόν με το μέλλον, την παρακαταθήκη με τη συνέχεια. Και λίγοι θεσμοί στον κόσμο φέρουν τόσο μεγάλη ιστορική ευθύνη όσο η Ρεάλ. Όποια κι αν είναι η απόφασή σας, η προεδρία σας ανήκει ήδη για πάντα στη μεγαλύτερη ιστορία του ποδοσφαίρου, και η διασφάλιση της ενότητας του madridismo μέσα από μια συμμετοχική, ήρεμη και διαφανή διαδικασία θα αποτελούσε την καλύτερη παρακαταθήκη για το μέλλον της Ρεάλ Μαδρίτης.